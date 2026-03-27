Conferințele „Despre lumea în care trăim“, la Ateneul Român, 16–17 mai – un festival de conferințe și dialoguri

Bani tipăriți în fabrica descoperită în Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Cum identificăm bancnotele false
PARTENERIAT - Conferințele „Despre lumea în care trăim“, la Ateneul Român, 16–17 mai sunt un festival de conferințe și dialoguri culturale și științifice pe teme de actualitate, susținute de specialiști importanți și oameni de cultură de prestigiu

În perioada 16–17 mai, vor fi prezenți pe scena Ateneului Român, la cea de-a noua ediție a festivalului de conferințe „Despre lumea în care trăim“, Manfred Spitzer, Corneliu Bjola și Mihnea Măruță, și partenerii lor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liiceanu.

Biletele pentru accesul în sala Ateneului, cele pentru vizionarea online a evenimentului și abonamentele care permit participarea la toate conferințele acestei ediții sunt disponibile pe platforma Eventbook (https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-conferinte-despre-lumea-in-care-traim ).

Până pe 1 aprilie, puteți cumpăra abonamente Early Bird în sală la prețul redus de 200 de lei. (https://eventbook.ro/other/bilete-festivalul-de-conferinte-despre-lumea-in-care-traim-2026-abonament)

La fel ca în edițiile precedente, acest eveniment își propune să aducă în fața publicului teme actuale, abordate de personalități publice, specialiști și cercetători recunoscuți în domeniile lor și de comunitățile științifice din care fac parte.

Fiecare invitat va susține o conferință de o oră, urmată de un dialog în profunzime, ce promite să deschidă perspective noi. Ediția 2026 se concentrează asupra inteligenței artificiale, explorând impactul ei profund asupra vieții noastre și asupra lumii, prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale.

Vor conferenția Manfred Spitzer, unul dintre cei mai faimoși specialiști în neuroștiințe din Germania, expert recunoscut în rețelele neuronale – fundamentul inteligenței artificiale, autorul volumelor Inteligența artificială. Cum ne ajută și cum ne amenință o creație superioară omului, Demența digitală. Cum ne tulbură mintea noile tehnologii și Singurătatea. Boala nerecunoscută, Corneliu Bjola, profesor de diplomație digitală la Universitatea Oxford și coordonator al Oxford Digital Diplomacy Research Group, și Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filozofie și autorul bestsellerului Identitatea virtuală.

Seria anuală de conferințe și dialoguri culturale şi ştiinţifice „Despre lumea în care trăim“ este organizată de Fundaţia Humanitas Aqua Forte, în colaborare cu Editura Humanitas și Asociația ARCCA, iar prezența invitaților de anul acesta a fost posibilă datorită sprijinului primit din partea Asociației DEDEMAN, partener principal.

Evenimentele vor fi prezentate de Marius Constantinescu, jurnalist cultural şi realizator TV.

Programul conferințelor

SÂMBĂTĂ, 16 MAI, ORA 12.30

Inteligența artificială. Ce este, ce poate face și ce înseamnă pentru noi? Conferință susținută de Manfred Spitzer, urmată de un dialog cu Cătălin Ștefănescu. Eveniment în limba engleză, cu traducere simultană.

SÂMBĂTĂ, 16 MAI, ORA 18.30

Brave New World 2.0. Tehnologie, putere și soarta democrației Conferință susținută de Corneliu Bjola, urmată de un dialog cu Magda Grădinaru

DUMINICĂ, 17 MAI, ORA 12.30

Despre lumea în care murim. Ce mai rămâne omenesc în urma inteligenței artificiale Conferință susținută de Mihnea Măruță, urmată de un dialog cu Gabriel Liiceanu

