Rafinăriile vor reveni în următoarele zile la capacitatea optimă de procesare, contribuind la stabilizarea pieței naționale de produse petroliere într-un context dificil.

Amploarea lucrărilor

Revizia a presupus peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, schimbarea catalizatorilor în șase instalații principale, verificări la circa 900 de echipamente (statice, dinamice și electrice), plus inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte. Un obiectiv cheie a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare de la ISCIR și CNCIR, arată compania într-un comunicat preluat de Agerpres.

Peste 2.500 de specialiști au participat la lucrări – angajați ai companiei, ai contractorului general Rominserv și ai celor 45 de firme partenere cu experiență vastă în domeniu.

Calendarul intervențiilor era clar

Oprirea tehnologică, efectuată la începutul lunii martie, era programată pentru aproximativ 20 de zile, în baza unui calendar cu revizii generale la 4 ani și opriri intermediare la 2 ani. „Aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea operării în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului", precizează compania, în contextul unei crize a aprovizionării cu petrol din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International (54,63%) și statul român prin Ministerul Energiei (44,7%).