Când trecem la ora de iarnă. Adaptarea la noul program poate dura câteva zile

Stiri Diverse
23-10-2025 | 20:08
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar noi toți vom dormi mai mult.

Teodora Suciu

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, ora 4 devine ora 3. Vom dormi, astfel, cu o oră în plus. Iar ziua de duminică va fi cea mai lungă din an – va dura 25 de ore.

Modificări vor fi în mersul trenurilor. Cele care pornesc în cursă după ora 4 vor pleca la orele prevăzute în program. Dar cele care se află în circulație după acest moment vor opri în gări, unde vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Cu excepția garniturilor care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinația finală, care își vor continua drumul.

Adaptarea la noul program poate dura câteva zile, timp în care pot apărea probleme de concentrare, oboseală, somnolență, spun medicii. Pentru a ne adapta mai ușor, se recomandă să mergem treptat la culcare mai târziu, cu câteva seri înainte.

În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei, iar Parlamentul a aprobat inițiativa. Totuși, statele membre nu au reușit să decidă dacă să păstreze ora de vară sau cea de iarnă, iar pandemia și Brexitul au blocat procesul.

Recent, premierul Spaniei a anunțat că va cere reluarea discuțiilor, argumentând că economia de energie este minimă, iar schimbarea orei afectează sănătatea și viața oamenilor.

