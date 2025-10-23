CFR Călători trece la ora de iarnă începând cu 26 octombrie. Ce trebuie să știe pasagerii despre circulația trenurilor

CFR Călători anunță că, începând de duminică, 26 octombrie 2025, ceasurile trenurilor vor fi ajustate la ora Europei Orientale (EET), astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00

Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

În noaptea de 25/26 octombrie 2025, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, între staţiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare, se arată pe site-ul CFR Călători.

