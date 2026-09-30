Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a constatat că, începând cu data de 28 septembrie 2026, în conturile de venituri ale companiei au fost virate prin ordin de plată sume de bani cu menţiuni precum „plată toll", „tarif TollRo" sau „portofel electronic", scrie Agerpres.

CNAIR avertizează asupra plăților greșite

„Precizăm că aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo şi nu conferă dreptul de circulaţie pe reţeaua de drumuri naţionale. Un virament bancar nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare şi nu poate fi asociat unui vehicul şi unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil şi să fie sancţionat. Solicităm ferm utilizatorilor să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale CNAIR pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului TollRo sau pentru alimentarea portofelului electronic", au transmis miercuri reprezentanţii CNAIR.

În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri: Tichet de rută - plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei; Tarifare pe distanţa parcursă - traseul se înregistrează prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

„În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR", afirmă reprezentanţii CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt: Portalul web oficial: https://etoll.ro - creare cont, înrolareavehiculelor, achiziţia rovinietei şi a tichetului rută, gestionarea portofelului electronic şi a facturilor; Aplicaţia mobilă TollRo, gratuită pentru iOS şi Android - achiziţia rovinietei şi a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo: https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985 şi https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.cnair.tollro.

De asemenea, se mai poate achita la punctele de vânzare CNAIR şi punctele de trecere a frontierei (SDN şi ACI) - rovinietă şi tichet de rută precum şi la distribuitorii autorizaţi - rovinietă, inclusiv prin SMS.

Utilizatorii pot cere restituirea banilor

CNAIR precizează că persoanele care au virat deja sume în conturile CNAIR pot solicita restituirea acestora printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail [email protected], însoţită de dovada plăţii (ordinul de plată) şi de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN şi titular).

„Aceste sume nu ţin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus. Recomandăm utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele indicate în prezentul comunicat şi să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi", se mai arată în comunicatul companiei de drumuri.

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe portalul oficial https://etoll.ro.

Potrivit sursei citate, rovinietele pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze şi autocare) deja cumpărate rămân valabile.

De asemenea, îşi păstrează valabilitatea şi cele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Aceste roviniete, emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziţia unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat, au mai transmis reprezentanţii companiei.