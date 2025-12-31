Cum să savurezi corect vinul. Cele mai bune sfaturi de la somelieri

31-12-2025 | 19:56
În această noapte, plină de magie, când timpul se oprește o clipă, ridicăm paharele și ciocnim în semn de speranță și bucurie. Pe mesele de sărbătoare își fac loc vinuri alese.

Claudia Nițoi

Puțini știu însă că vinul, fie el spumant sau liniștit, nu se savurează oricum.

Paharul, din care bem cantitatea turnată și chiar felul în care îl ținem, pot transforma experiența gustului încă de la prima înghițitură.

În funcție de soi și de anul de producție, vinul se bea dintr-un anumit pahar. Și forma recipientului este foarte importantă.

Reporter: „De ce trebuie să bem dintr-un anumit pahar?

Bianca Guțuțui, importator vinuri: „Pentru că felul în care este construit paharul aruncă vinul într-o anumită zonă a gurii, a limbii. Noi simțim diferit gusturile în funcție de zona în care ajunge vinul. Putem să simțim aciditate, putem să simțim fruct, putem să simțim vechimea.”

Specialiștii ne recomandă să păstrăm vinul la 18-20 de grade. Cât despre temperatura de servire:

Bianca Guțuțui, importator vinuri: „Dacă vorbim despre șampanii sau Franciacorta sau celebrul deja prosecco, ar trebui să le bem la o temperatură mai joasă, nu mai mult de 5-6 grade. Dacă vorbim de vinuri, putem să ne ducem până la 8-10 grade. Vinul roșu se bea la temperatura camerei; da, e adevărat, dar camera din castel, din secolul 17, când nu prea aveau căldură, nu depășea 16 grade.”

Trebuie să fim atenți și la modul în care răcim o sticlă de vin.

Bianca Guțuțui, importator vinuri: „Vinurile vechi, forțate brusc, băgate în gheață pot fi stricate. Agresăm vinul.”

Reporter: „Și cum e corect să-l răcim?”

Bianca Guțuțui, importator vinuri: „Treptat. Nu-l băgăm la congelator; îl punem întâi în frigider, îl lăsăm câteva ore, îl scoatem înainte cu jumătate de oră.”

La mesele festive de Revelion, unde avem multe feluri de mâncare, vinul trebuie ales în funcție de preparate.

Vlad Costea, somelier: „E bine să începem cu spumant și să terminăm cu spumant. Gastronomic vorbind, ele deschid papilele gustative și ne pregătesc pentru masă. Putem să continuăm cu un vin alb, ceva mai proaspăt, mai light, pentru că se mănâncă pește. După aceea, recomand un vin roșu corpolent: Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, niște vinuri care se potrivesc de minune cu cărnuri la cuptor. Deserturile le putem asocia cu vin dulce.”

Și specialiștii, și medicii s-au pus însă de acord asupra unui singur lucru: savurați, nu consumați – cu alte cuvinte, beți responsabil.

România ocupă locul 13 în lume la consumul de vin, cu aproape 19 litri de persoană.

