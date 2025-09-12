Testamentul lui Giorgio Armani. Designerul a lăsat moștenitorilor un plan detaliat pentru viitorul casei de modă

12-09-2025 | 16:33
Giorgio Armani
Shutterstock

Designerul de modă, care a murit la vârsta de 91 de ani, a stipulat în testamentul său că dorește ca moștenitorii săi să vândă un pachet de 15% din companie în termen de 18 luni.

Aura Trif

Ulterior, la un interval de trei până la cinci ani, el a cerut ca un alt pachet, cuprins între 30% și 54,9%, să fie vândut aceluiași cumpărător, potrivit unui exemplar al testamentului citat de agenția Reuters.

Testamentul mai menționează că o ofertă publică inițială (IPO) ar putea fi luată în considerare ca alternativă, relatează The Guardian.

Prioritate ar trebui acordată grupului de lux LVMH, controlat de cel mai bogat om din Franța, Bernard Arnault, companiei de produse cosmetice L’Oréal sau firmei de ochelari EssilorLuxottica, partener comercial al Armani. Designerul a menționat, de asemenea, că moștenitorii ar trebui să ia în considerare și alte companii din domeniul modei și al luxului cu care Giorgio Armani are legături comerciale.

Armani era acționar unic al companiei, care se află sub controlul fundației sale.

Giorgio Armani
Cine a fost Giorgio Armani. Viața legendarului creator de modă Italian, în imagini | FOTO

Vineri, comitetul executiv al companiei a declarat că Fondazione Giorgio Armani – înființată de designer în 2016 pentru a ghida managementul viitor și a proteja valorile și principiile sale – va deține întotdeauna cel puțin 30% din companie.

„Indiferent de structura corporativă adoptată, fundația nu va deține niciodată mai puțin de 30% din capital, acționând astfel ca garant permanent al respectării principiilor fondatoare”, a transmis comitetul executiv.

Cine sunt moștenitorii. Designerul nu a avut copii

Acesta a adăugat că fundația se va concentra mai întâi pe găsirea unui nou director general pentru grup. Comitetul executiv a afirmat, de asemenea, că va sprijini în totalitate dorințele lui Armani exprimate în testament.

„Ne exprimăm, și în numele angajaților și colaboratorilor, angajamentul de a susține acest parcurs în deplin respect față de voința sa. Suntem uniți de scopul comun de a asigura cel mai bun viitor posibil pentru companie și pentru brand, în conformitate cu principiile stabilite de el”, se arată în comunicat.

Comitetul a precizat că toate deciziile pe termen scurt și mediu vor rămâne în responsabilitatea familiei fondatorului și a partenerului său, Leo Dell’Orco, directorul departamentului de modă masculină, cu sprijinul fundației.

Într-un interviu acordat Financial Times, publicat cu câteva zile înainte de moartea sa, Armani a explicat cum intenționează să-și transmită vasta avere: „Planurile mele de succesiune constau într-un transfer treptat al responsabilităților pe care le-am gestionat mereu către cei mai apropiați mie... cum ar fi Dell’Orco, membrii familiei mele și întreaga echipă de lucru.”

A adăugat că își dorește ca tranziția să fie „organică și nu un moment de ruptură”.

Armani nu a avut copii, iar moștenitorii casei de modă sunt considerați a fi sora sa, Rosanna, nepoatele Silvana și Roberta, nepotul Andrea, precum și partenerul său și omul de încredere, Leo Dell’Orco.

Sursa: The Guardian

