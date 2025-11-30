Târgurile de Crăciun din marile orașe ale țării și-au deschis porțile. „Eu vin din Elveția, splendid”

Stiri Diverse
30-11-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

Spre încântarea copiilor, dar și a celor mari care n-au pierdut gustul poveștilor, târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile.

autor
Alexia Sburlan,  Ștefan Maleș

Aroma de vin fiert cu scorțișoară merge de minune cu turta dulce, iar luminițele de sărbătoare transpun vizitatorii în atmosfera fermecată din jurul bradului împodobit.

În Capitală, dar și în Brașov sau Timișoara se simte deja strălucirea lunii cadourilor.

Sub o ploaie de luminițe, târgul de Crăciun de la București, din Piața Constituției, s-a deschis sâmbătă seara pentru mii de ochi curioși.

Fată:Ni s-a părut foarte frumos decorul din acest an. Arată superb ca într-un vis. E unul dintre cele mai frumoase văzute de mine, din România.”

Citește și
targ de craciun
Magia sărbătorilor în București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras turiști din alte țări și orașe. „E perfect”

Cel mai important târg din București va fi deschis până pe 28 decembrie.

Brașovul impresionează prin ghirlande și preparate tradiționale

În Piața Sfatului, din centrul Brașovului, mii de oameni au venit să vadă ghirlandele strălucitoare care transformă locul într-o poveste de Crăciun.

Mulți pofticioși au venit nu doar pentru căsuțele festive, ci și ca să testeze preparate tradiționale, alături de ceai parfumat sau vin fiert.

Turistă:Vedem beculețele și ne întoarcem acasă. Vinul fiert și turta dulce 20, ciocolata caldă 15, cu bezele chiar.”

Turist:Am ales Brașovul pentru că este o locație perfectă.”

Târgul de Crăciun de la Timișoara s-a deschis mai târziu decât era anunțat inițial, dar asta nu i-a luat din strălucire. Printre cei veniți să guste din bunătăți, sunt și turiști din străinătate.

Femeie:Am fost încântată pentru că este foarte frumos și chiar ne-a plăcut.”

Turistă:Eu vin din Elveția, splendid. De două ore vizitez, e foarte frumos în fața Operei, de asemenea la Catedrală.”

Târgul poate fi admirat și de la înălțime – vă așteaptă o roată panoramică și un brad-carusel.

Sursa: Pro TV

Etichete: craciun, targ de craciun,

Dată publicare: 30-11-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume
Stiri Diverse
Pe ce dată se împodobește bradul de Crăciun. Tradiții, semnificații și obiceiuri în România și în lume

Bradul de Crăciun este simbolul universal al sărbătorilor de iarnă, aducând lumina, magia și spiritul festiv în casele din întreaga lume. Însă, când se împodobește bradul de Crăciun și ce semnificații are acest obicei?  

Magia sărbătorilor în București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras turiști din alte țări și orașe. „E perfect”
Stiri Diverse
Magia sărbătorilor în București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras turiști din alte țări și orașe. „E perfect”

Începe, cu adevărat, feeria de Crăciun în București! Sâmbătă seară au fost aprinse luminițele pe principalele bulevarde, iar iluminatul festiv creează o atmosferă magică, datorită celor 7 milioane de leduri.

Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic
Stiri externe
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic

Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28