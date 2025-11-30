Târgurile de Crăciun din marile orașe ale țării și-au deschis porțile. „Eu vin din Elveția, splendid”

Spre încântarea copiilor, dar și a celor mari care n-au pierdut gustul poveștilor, târgurile de Crăciun din marile orașe și-au deschis porțile.

Aroma de vin fiert cu scorțișoară merge de minune cu turta dulce, iar luminițele de sărbătoare transpun vizitatorii în atmosfera fermecată din jurul bradului împodobit.

În Capitală, dar și în Brașov sau Timișoara se simte deja strălucirea lunii cadourilor.

Sub o ploaie de luminițe, târgul de Crăciun de la București, din Piața Constituției, s-a deschis sâmbătă seara pentru mii de ochi curioși.

Fată: „Ni s-a părut foarte frumos decorul din acest an. Arată superb ca într-un vis. E unul dintre cele mai frumoase văzute de mine, din România.”

Cel mai important târg din București va fi deschis până pe 28 decembrie.

Brașovul impresionează prin ghirlande și preparate tradiționale

În Piața Sfatului, din centrul Brașovului, mii de oameni au venit să vadă ghirlandele strălucitoare care transformă locul într-o poveste de Crăciun.

Mulți pofticioși au venit nu doar pentru căsuțele festive, ci și ca să testeze preparate tradiționale, alături de ceai parfumat sau vin fiert.

Turistă: „Vedem beculețele și ne întoarcem acasă. Vinul fiert și turta dulce 20, ciocolata caldă 15, cu bezele chiar.”

Turist: „Am ales Brașovul pentru că este o locație perfectă.”

Târgul de Crăciun de la Timișoara s-a deschis mai târziu decât era anunțat inițial, dar asta nu i-a luat din strălucire. Printre cei veniți să guste din bunătăți, sunt și turiști din străinătate.

Femeie: „Am fost încântată pentru că este foarte frumos și chiar ne-a plăcut.”

Turistă: „Eu vin din Elveția, splendid. De două ore vizitez, e foarte frumos în fața Operei, de asemenea la Catedrală.”

Târgul poate fi admirat și de la înălțime – vă așteaptă o roată panoramică și un brad-carusel.

