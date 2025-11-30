Magia sărbătorilor în București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras turiști din alte țări și orașe. „E perfect”

30-11-2025 | 08:05
targ de craciun

Începe, cu adevărat, feeria de Crăciun în București! Sâmbătă seară au fost aprinse luminițele pe principalele bulevarde, iar iluminatul festiv creează o atmosferă magică, datorită celor 7 milioane de leduri.

Alexia Sburlan,  Claudia Nițoi,  Ștefan Maleș

Principalele artere ale Capitalei sunt acoperite acum de o mare de lumini. Printre ele se numără și Bulevardul Unirii, care s-a deschis sâmbătă seară, pe o porțiune, doar pentru pietoni.

Turist:E perfect. Este foarte festiv”.

Turist: „Sunt foarte frumoase, foarte încântătoare. Îmi încălzește inima cu spiritul crăciunului”.

Decorate festiv sunt, printre altele, și bulevardele Magheru, Regele Mihai și Aviatorilor. Lucrările de montare a luminițelor au durat patru săptămâni.

Peste 7 milioane de led-uri au fost montate pe cele mai importante artere ale capitalei. Pe lângă celelalte instalații luminoase, care au fost montate de primăriile de sector, pe celelalte bulevarde secundare.

Târgul de Crăciun, atracția orașului

Luminițele au acaparat, în același timp, și Târgul de Crăciun din Piața Constituției, punctul zero al festivităților de sărbători din Capitală, care s-a deschis tot sâmbătă.

Vremea neprietenoasă nu a oprit miile de oameni să se bucure de atmosfera festivă, cu vin fiert, muzică și o mare de lumini.

Magia Crăciunului a acaparat piața imensă din fața Palatului Parlamentului. A fost un rollercoaster de emoții, încărcat cu nostalgia mirosului de vin fiert și bucuria de a asculta colinde. Atracții de tot felul i-au prins în vrajă pe copii - fie ei mici sau mari.

Ploaia nu i-a oprit pe oameni să vină în număr mare la târg - din orice parte a țării sau a lumii. Pentru unii, această vizită e o tradiție. Pentru alții, e o experiență nouă, așteptată cu nerăbdare.

Turist: „Crăciun fericit din Grecia! Bucureștiul e minunat, dar puțin rece și ploios.”

Turist: „Ni s-a părut frumos decorul din acest an. Arată superb, ca într-un vis. E unul dintre cele mai frumoase văzute de mine, din România”.

Turist: „Am venit de la Bacău că să l vedem. E mult mai mișto decât mă așteptam”.

Smiley a fost printre primii artiști care au urcat pe scena târgului din acest an.

Smiley: „Pentru mine, perioada sărbătorilor, este o perioadă în care mă relaxez, în care am timp să stau cu familia, cu prietenii. M-am bucurat foarte tare că au venit oamenii deși a plouat. Au dansat, au fost super activi, s-au încălzit împreună cu noi”.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției rămâne deschis până pe 28 decembrie.

Dată publicare: 30-11-2025 07:54

