Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic

Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.

Pentru al 29-lea an la rând, omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250.000 de luminițe în toate culorile, transformând-o într-un adevărat parc tematic.

Fost electrician într-un parc de distracții, bărbatul s-a lăsat purtat de pasiune și face senzație. Ca să aibă totul gata la timp pentru sărbători, începe pregătirile încă din septembrie. Accesul este gratuit pentru toți curioșii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













