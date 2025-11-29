Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic

Stiri externe
29-11-2025 | 19:36
Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.

Știrile PRO TV

Pentru al 29-lea an la rând, omul și-a împodobit curtea cu nu mai puțin de 250.000 de luminițe în toate culorile, transformând-o într-un adevărat parc tematic.

Fost electrician într-un parc de distracții, bărbatul s-a lăsat purtat de pasiune și face senzație. Ca să aibă totul gata la timp pentru sărbători, începe pregătirile încă din septembrie. Accesul este gratuit pentru toți curioșii.

