Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei se deschide sămbătă. Artiștii care vor urca pe scenă în weekend

29-11-2025 | 07:28
targ de craciun constitutiei
Foto: Facebook / PMB

Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei.

autor
Lorena Mihăilă

Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători şi va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii, reiese dintr-un comunicat transmis, miercuri, de PMB.

Astfel, sâmbătă, începând cu ora 17:00, se deschide cea de-a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun din Piaţa Constituţiei, "cel mai mare eveniment" din România dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat de Primăria Capitalei, prin CREART.

„Un adevărat reper cultural şi turistic, târgul aduce împreună comunitatea bucureşteană şi vizitatorii din întreaga lume, într-un cadru festiv care celebrează tradiţia şi spiritul Crăciunului. Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun Bucureşti îşi întâmpină publicul cu cel mai înalt brad ecologic din ţară, 'Casa lui Moş Crăciun', roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru şi multe atracţii pentru copii", precizează PMB.

La târg vor fi peste 120 de căsuţe cu delicii culinare şi cu produse artizanale. Programul artistic va completa atmosfera din Piaţa Constituţiei, cu spectacole de datini şi obiceiuri, colinde şi concerte.

luminite craciun bucuresti
Când se aprind luminițele de Crăciun în București, în 2025. Data la care se dă startul evenimentelor de sărbători

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

„De pe scena Târgului de Crăciun Bucureşti, Corul de Copii Radio, Orchestra 'Lumini Sonore' cu Ozana Barabancea, Theo Rose şi Smiley vor deschide Sezonul festiv", menţionează sursa citată.

Cântăreții care vor urca pe scenă, duminică

Pe 30 noiembrie, vor urca pe scena din Piaţa Constituţiei: Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora şi Connect-R.

De Ziua Naţională, pe 1 decembrie, începând cu ora 12:00, copiii sunt aşteptaţi la ateliere interactive în Casa lui Moş Crăciun. Seara va fi dedicată tradiţiilor româneşti. Orchestra Naţională „Valahia", sub bagheta dirijorului Marius Zorilă, va acompania solişti consacraţi într-un spectacol folcloric, iar de la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat Zilei României.

Pe 29 noiembrie, Municipalitatea, prin CREART, în parteneriat cu FoodTruck Festival, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei, în Piaţa Universităţii.

„Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al oraşului devine un spaţiu vibrant, unde spiritul festiv se împleteşte cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaţionale, mixuri urbane, carusel, brad şi instalaţii luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare. Între 29 noiembrie şi 28 decembrie, Bucureştiul este Capitala Sărbătorilor de Iarnă, locul unde tradiţia şi modernitatea se întâlnesc, iar magia Crăciunului se trăieşte împreună. Intrarea este liberă", informează PMB.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 29-11-2025 07:28

