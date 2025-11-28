Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa. A primit peste 140.000 de voturi | GALERIE FOTO

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa la competiția anuală organizată de un site turistic, partener oficial al Comisiei Europene.

A primit peste 140.000 de voturi. Oltenii au sărbătorit joi seară victoria cu un foc de artificii.

Pe locul al doilea s-a clasat orașul elvețian Zürich, urmat capitala Letoniei, Riga.

Târgul de la Craiova primește oaspeți până în 4 ianuarie.

