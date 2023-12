Târgul de Crăciun de la Craiova se mândrește cu cea mai mare roată panoramică din România. „Este foarte frumos”

Pe prima poziție a aceluiași clasament se află cel de la Budapesta, iar podiumul este completat de unul din Franța. Oltenii au întrecut orașe precum Viena, Praga sau Londra. Anul trecut, pe aceeași platformă online, târgul din Bănie era pe locul trei.

Într-un top al târgurilor de Crăciun, pe site-ul turistic European Best Destination, cel de la Craiova s-a clasat pe locul al doilea. A fost votat inclusiv de britanici sau americani. Iar bradul cu 9 ferestre luminate a fost desemnat - pe aceeași platformă - cel mai frumos din Europa.

Zilnic, la târgul de Crăciun din Bănie ajung mii de turiști - atât din țară, cât și din străinătate.

Cristina Prunel Bărbulescu, turistă: „Am venit pentru târgul de Crăciun, vrem să vedem diseară cât e de frumos, pentru că am văzut că a luat și locul II în Europa - cele mai frumoase destinații și bradul acesta care a luat locul I. Chiar am intrat în atmosfera de sărbători.”

Turistă din Bulgaria: „Târgul de Crăciun este foarte frumos.”

Târgul de Crăciun se desfășoară în 5 zone din oraș și se mândrește cu cea mai mare roată panoramică din România, dar și cu mai bine de 2 milioane de beculețe.

Violeta Tătaru, turistă: „Vreau să văd tot. Am luat-o pe străzile laterale, am văzut ce frumos sunt împodobite și acum am venit în zona centru. Trimit și prietenilor și familiei ca să își facă timp să vină.”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei: „Lucrăm de acum pentru târgul de Crăciun pentru anul viitor. Am reușit într-un timp record de 3 ani de zile să intrăm în primele destinații europene de Crăciun și de Paște.”

Pe primul loc în topul târgurilor de Crăciun din Europa, de pe același site, se află cel din Budapesta.

Turist: „Deși eram în Ungaria mă simțeam ca în România, era plin de români peste tot. Cel mai mult mi-a placut ziua în care a nins la budapesta și se simțea vibe-ul de Crăciun, chiar dacă nu l-am văzut pe Moș Crăciun.”

Iar pe a treia poziție în clasament este târgul din Metz, un oraș din nord-estul Franței.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 09-12-2023 07:48