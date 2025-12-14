Târg caritabil, în Sebeș. Sute de dulciuri s-au vândut, iar banii strânși ajung la copiii cu boli incurabile

Sute de figurine și căsuțe din turtă dulce s-au vândut în scop caritabil la un târg organizat în Sebeș, județul Alba.

Gina Obrejan

Dulciurile de sărbătoare au fost pregătite timp de o lună de 80 de voluntari din oraș. Banii câștigați vor ajunge la copiii sărmani și la cei cu boli incurabile.

În miros de scorțișoară și ghimbir, pe acorduri de colinde. Așa au fost întâmpinați vizitatorii la târgul caritabil, organizat în fața bisericii evanghelice din Sebeș.

400 de căsuțe și figurine din turtă dulce au fost lucrate cu migală de 80 de tineri, transformați în ajutoarele din bucătărie ale Moșului.

Produsele s-au vândut rapid. Oamenii au stat la coadă încă de la primele ore ca să prindă bunătățile.

Client:Dacă vii mai târziu s-ar putea să nu mai găsești nimic. Vreau să cumpăr mai multe, că am mai mulți nepoți, prieteni.”

Clientă:Am prins ultima farfurie cu turtă pentru bunica. E o tradiție foarte frumoasă.”

Client:Am ajuns de mai bine de jumătate de oră, am avut noroc cu ai mei, care au fost devreme aici să ajute.”

Povestea acestor dulciuri de sărbătoare a prins viață acum 19 ani.

Paul, voluntar:Ne dorim ca în fiecare an să ajutăm oameni nevoiași, copii nevoiași din zona noastră. Am petrecut nopți întregi la parohia evanghelică până la 4-5 dimineața să lucrez.”

Iulia, voluntar: „Am început la final de octombrie, început de noiembrie, pentru că avem nevoie de foarte mult timp ca să facem sume atât de mari de turtă.”

Bunătățile au fost pregătite după rețete săsești vechi. S-au folosit peste 400 de kilograme de făină, 100 de kilograme de miere și multe mirodenii.

Anamaria Dahinten, inițiatoare: „Ei obișnuiesc să spună că noi coacem turtă pentru fapte dulci, pentru că banii merg către trei cazuri deosebite. Anul trecut s-au vândut în șapte minute și jumătate.”

Banii strânși vor ajunge la copiii cu boli incurabile din Sibiu, la un copil ce are nevoie de o operație în Germania și la 40 de familii din zona Sebeșului, care de sărbători vor primi pachete cu alimente.

Sursa: Pro TV

