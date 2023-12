Sunătoarea, un remediu natural pentru depresie. Care sunt beneficiile și contraindicațiile plantei

Aceasta este cea mai intens studiată plantă pentru tratamentul depresiei, având beneficii dovedite clinic.

Sunătoarea este utilizată încă din antichitate pentru diferite probleme medicale, iar cercetările științifice i-au demonstrat eficacitatea. În orice caz, planta nu este recomandată tuturor. Aceasta prezintă o serie de contraindicații și interacțiuni serioase cu medicamentele.

Descoperă cum poate ajuta sunătoarea la gestionarea depresiei, ce efecte adverse poate avea, dar și când este contraindicată.

Sunătoarea - proprietăți

Așa cum este prezentat în lucrarea „Medical Attributes of St. John’s Wort (Hypericum perforatum)”, realizată de Kenneth M. Klemow și colaboratorii, sunătoarea conține numeroase substanțe nutritive, cum ar fi flavonoide (compuși antioxidanți, cum ar fi quercetina, kaempferol), naftodiantrone (hipericina) și floroglucinoli (hiperforina). Dintre acestea, hiperforina și hipericina sunt compușii bioactivi majori din sunătoare. Potrivit, VeryWellMind, aceste două substanțe ar fi responsabile de proprietățile antidepresive, prin efectul lor asupra serotoninei (hormonul fericirii).

În mod tradițional, sunătoarea a fost utilizată în mai multe scopuri medicinale, cum ar fi pentru gestionarea simptomelor de menopauză, tulburărilor menstruale, anxietății, sindromului premenstrual, tulburării afective sezoniere, insomniei, retenției de apă și gastritei. Soluțiile cu sunătoare erau utilizate pentru tratarea durerilor și rănilor. Studiile clinice, însă, s-au concentrat pe explorarea efectelor sale asupra dispoziției și stării psiho-emoționale, iar rezultatele au fost promițătoare.

Sunătoarea se consumă cel mai frecvent sub formă de ceai, dar se găsește și în varianta capsule, comprimate, tinctură.

Sunătoarea în tratamentul depresiei

Cercetările au demonstrat că sunătoarea poate acționa la fel de eficient precum unele antidepresive în tratarea depresiei ușoare și moderate, precum și a simptomelor depresive post-menopauză, arată studiul „Advantages and Disadvantages of Using St. John's Wort as a Treatment for Depression”, realizat de Johanna S. Canenguez Benitez și colaboratorii.

Câteva exemple de studii clinice care susțin aceste efecte sunt:

„Clinical use of Hypericum perforatum (St John's wort) in depression: A meta-analysis”, Qin Xiang Ng și colaboratorii: Această meta-analiză efectuată în 2017 a evaluat 27 de studii clinice cu durata de 4-12 săptămâni, care au comparat sunătoarea cu un tip de antidepresive (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei) în tratarea depresiei. Autorii au concluzionat că planta are o eficiență similară cu aceste medicamente în ameliorarea depresiei ușoare și moderate;

„Acute treatment of moderate to severe depression with hypericum extract WS 5570 (St John's wort): randomised controlled double blind non-inferiority trial versus paroxetine”, A. Szegedi și colaboratorii: A inclus 251 de adulți diagnosticați cu depresie, cărora li s-a administrat fie un antidepresiv (paroxentina), fie extract de sunătoare în doză de 900 sau 1800 mg, timp de 6 săptămâni. Rezultatele au arătat că scorul de depresie a scăzut cu 56,6% la pacienții care au primit sunătoare, comparativ cu 48,8%, la cei care au fost tratați medicamentos;

„Efficacy and tolerability of hypericum extract STW3 in long-term treatment with a once-daily dosage in comparison with sertraline”, M. Gastpar și colaboratorii: 241 de pacienți cu tulburare depresivă moderată au primit fie un antidepresiv (sertralină), fie 612 mg extract de sunătoare, timp de 12-24 de săptămâni. Eficacitatea acestora a fost similară - simptomele s-au ameliorat la 68,6% dintre pacienții care au luat suplimentul cu sunătoare, comparativ cu 70,4% dintre cei care au fost tratați medicamentos. Pentru că rezultatele au demonstrat diferențe minore, autorii au concluzionat că sunătoarea nu este inferioară medicamentului. În plus, este mai bine tolerată.

Poți recunoaște depresia pe baza următoarelor simptome, așa cum sunt prezentate de National Center for Complementary and Integrative Health:

Senzație persistentă de tristețe sau gol emoțional;

Pierderea interesului pentru activități în mod normal plăcute;

Tulburări de somn;

Probleme de apetit – fie pierderea poftei de mâncare, fie mâncat compulsiv;

Iritabilitate;

Oboseală;

Toleranță scăzută la frustrare;

Neliniște;

Tulburări de concentrare;

Dificultatea de a lua decizii;

Gânduri negative, cum ar fi ideația suicidară sau chiar tentativă de sinucidere;

Pesimism;

Sentimente de vinovăție;

Senzația că viața este lipsită de sens și că ești lipsit de valoare, pierderea speranței și sentimentul de neajutorare.

Depresia alterează semnificativ calitatea vieții – afectează modul în care te simți și gândești, interferează cu activitățile de zi cu zi, viața profesională și socială. Tratamentul depresiei implică psihoterapie, administrarea de medicamente antidepresive conform prescripției medicului psihiatru sau o combinație a acestor două măsuri.

Alte beneficii ale sunătoarei

Așa cum prezintă Mayo Clinic, sunătoarea ar avea și alte efecte pozitive asupra sănătății:

Gestionarea simptomelor de menopauză – administrată singură sau în combinație cu alte plante, Hypericum perforatum ar putea reduce unele manifestări specifice menopauzei, cum ar fi bufeurile;

Controlul tulburării de somatizare – sunătoarea poate ajuta la ameliorarea acestei condiții medicale, care se manifestă prin stări puternice de anxietate, cauzate de concentrarea excesivă a atenției asupra unor simptome fizice, cum ar fi durere, oboseală sau slăbiciune.

Efecte adverse ale sunătoarei

Potrivit VeryWellMind, administrarea de sunătoare ar putea produce unele efecte adverse, cum ar fi:

Gură uscată;

Disconfort gastric;

Oboseală;

Dureri de cap;

Anxietate, neliniște;

Amețeli;

Reacții alergice cutanate;

Diaree.

Healthline notează, însă, că multe dintre aceste manifestări ar putea fi cauzate de depresie, nu de administrarea sunătoarei. De aceea, este important să îți cunoști simptomele înainte de a începe să iei sunătoare sau tratamentul prescris de medic.

Pe de altă parte, spre deosebire de antidepresive, sunătoarea nu s-ar asocia cu la fel de multe efecte adverse, arată aceeași sursă.

Atenție! Acest lucru nu înseamnă că sunătoarea este mai potrivită pentru tine decât medicamentele. Este indicat să te adresezi medicului psihiatru, dacă te confrunți cu simptome de depresie, iar specialistul va decide cea mai potrivită abordare terapeutică în cazul tău.

De asemenea, specialiștii de la National Center for Complementary and Integrative Health atrag atenția să nu înlocuiești antidepresivele cu sunătoarea și să nu o utilizezi cu scopul de a amâna vizita la medic.

Contraindicațiile sunătoarei

Este important să știi că „natural” nu înseamnă inofensiv, așa cum atenționează Ann Pietrangelo în articolul „St. John’s Wort: The Benefits and the Dangers”, care prezintă o serie de riscuri legate de consumul acestei plante.

Cine NU trebuie să consume ceai de sunătoare și alte produse naturiste care conțin această plantă, potrivit surselor menționate anterior:

Femei însărcinate și cele care alăptează;

Persoane aflate deja sub tratament cu antidepresive – în asociere cu sunătoarea, nivelul de serotonină poate crește excesiv, ceea ce produce efecte adverse severe, care pun viața în pericol. Sindromul serotoninergic se manifestă prin halucinații, greață, febră, transpirații, confuzie, tremor, spasme musculare, hipertensiune arterială;

Pacienți care urmează alte tratamente medicamentoase – sunătoarea interacționează cu numeroase alte substanțe farmaceutice, reducându-le efectul. Printre acestea se numără medicamentele pentru tratarea cancerului (chimioterapia), bolilor cardiace (cum ar fi anticoagulantele), anxietății (anxioliticele), hipercolesterolemiei (statinele), infecțiilor bacteriene (antibioticele) și multe altele. Cu alte cuvinte, sunătoarea favorizează eșecul terapiei medicamentoase;

Femei care iau contraceptive orale – sunătoarea poate reduce efectul lor, favorizând astfel o sarcină nedorită;

Persoane sensibile la lumină – planta poate exacerba fotosensibilitatea;

Persoane care iau alte suplimente alimentare pentru creșterea serotoninei – cum ar fi 5-HTP (5-hidroxitriptofan), S-adenozil-metionină (SAM-e), L-triptofan;

Pacienți cu depresie majoră;

Pacienți cu tulburare bipolară;

Pacienți cu schizofrenie;

Pacienți cu ADHD (tulburare hiperactivă cu deficit de atenție);

Pacienți cu boala Alzheimer;

Persoane programate pentru o intervenție chirurgicală – consumul de sunătoare trebuie întrerupt cu cel puțin 5 zile înainte de o procedură chirurgicală;

Pacienți care au beneficiat de transplant de organ – planta poate interacționa cu medicamentele administrate după acest tip de intervenție.

Așadar, dacă ești diagnosticat cu o afecțiune și dacă te afli sub medicație, este important să ceri sfatul medicului înainte de a utiliza un produs naturist.

Prin urmare, ceaiul de sunătoare și suplimentele care conțin această plantă pot fi utile în gestionarea depresiei, numeroase studii confirmând beneficiile. Totuși, nu se recomandă administrarea produselor naturiste fără a cere sfatul medicului. De asemenea, niciun supliment alimentar nu înlocuiește un stil de viață sănătos.

