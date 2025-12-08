Suedia oferă turiștilor cazare gratuită într-o cabină izolată din pădure, cu o singură condiție

oameni cabana

Suedia oferă turiștilor o ședere gratuită într-o cabină izolată din pădure, în cadrul campaniei „Stay Quiet”, creată pentru a atrage atenția asupra poluării fonice.

 

Ioana Andreescu

Singura condiție: participanții trebuie să păstreze liniștea și să nu depășească un anumit nivel de zgomot, potrivit EuroNews.

Regiunea Skåne din Suedia a lansat campania „Stay Quiet”, invitând turiști să petreacă gratuit câteva zile într-o cabană din pădure. Condiția principală era ca participanții să nu depășească 45 de decibeli — nivelul de zgomot al unei biblioteci — altfel șederea se încheia imediat.

Inițiativa a apărut ca răspuns la poluarea fonică

Inițiativa a apărut ca răspuns la poluarea fonică, pe care autoritățile o consideră o problemă majoră pentru sănătate. Reprezentanții Visit Skåne spun că liniștea are efecte terapeutice: reduce stresul, scade ritmul cardiac și îmbunătățește capacitatea de concentrare.

Trei perechi din Danemarca, Germania și Marea Britanie au fost selectate pentru această experiență. Johanna Holm, participantă din Germania, spune că provocarea a fost o ocazie de a redescoperi ritmul lent al naturii. Fără telefoane, fără zgomot și fără activități cotidiene, ea și sora ei au petrecut timpul gătind la foc, explorând pădurea și scriind scrisori pentru sinele lor viitor.

Holm afirmă că liniștea profundă a făcut-o să se simtă mai calmă și mai echilibrată decât a fost de mult timp. „Vreau să păstrez liniștea mai des, pentru că te ajută să-ți auzi vocea interioară”, spune ea.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Euronews

