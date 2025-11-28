Suedia a anunțat în rusă că a simulat un război. La exercițiu a participat și regele Carl Gustaf

28-11-2025 | 21:19
Guvernul suedez a anunţat vineri, într-un comunicat tradus în limba rusă, că a organizat un exerciţiu de simulare a războiului, cu participarea regelui Suediei, a prinţesei moştenitoare, a forţelor armate şi a aleşilor, relatează AFP.

 

Este pentru prima dată din anii 1990 când se organizează un exerciţiu de o asemenea amploare cu toţi aceşti actori statali, subliniază guvernul de la Stockholm.

„Acest exerciţiu a fost realizat la iniţiativa guvernului. Este important să se organizeze exerciţii comune, în special având în vedere situaţia actuală în materie de securitate. Pas cu pas şi exerciţiu după exerciţiu, consolidăm apărarea totală şi rezilienţa Suediei”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson, citat într-un comunicat.

Exerciţiul, bazat pe un scenariu care implică un război sau un risc de război, a avut ca obiectiv „discutarea măsurilor care trebuie luate pentru a menţine securitatea” Suediei într-o astfel de situaţie

„Aceste exerciţii se concentrează pe gestionarea incidentelor şi situaţiilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, care ar putea crea provocări sau tensiuni pentru Suedia, pentru cetăţenii suedezi sau pentru interesele suedeze”, se arată în comunicat.

La exerciții a participat și regele Carl Gustaf al XVI-lea.

Rusia reprezintă principala ameninţare pentru Suedia, potrivit serviciilor de informaţii şi apărare ale ţării.

Suedia a accelerat creşterea cheltuielilor militare după invadarea Ucrainei şi de la aderarea la NATO în 2024. Se preconizează că va aloca 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) în acest scop în următorii zece ani.

