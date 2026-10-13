Cercetătorii spun că băile fierbinți ar putea fi o alternativă pentru persoanele care nu pot face mișcare regulat, dar nu un înlocuitor pentru sport.

Studiul, publicat în European Journal of Applied Physiology, a inclus 25 de adulți cu vârste între 45 și 70 de ani, supraponderali sau cu obezitate. Participanții au luat parte, în ordine aleatorie, la două sesiuni de câte 30 de minute: una în apă fierbinte, la 40 de grade Celsius, cu apa până la piept, și alta pe o bicicletă staționară, la intensitate moderată.

Cercetătorii au monitorizat pulsul, tensiunea arterială și temperatura corpului. Au analizat și vasele foarte mici de sânge din pielea antebrațului, folosind o tehnică neinvazivă numită tomografie în coerență optică.

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