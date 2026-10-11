Giardioza este o boală intestinală, cunoscută și sub denumirea de „febra castorului”, provocată de un parazit microscopic și frecvent întâlnit, numit Giardia, potrivit Departamentului de Sănătate al statului New York, citează People.

„Giardia poate infecta atât oamenii, cât și animalele sălbatice și domestice”, precizează instituția.

Potrivit unui nou studiu publicat în revista științifică PLoS One, cercetătorii estimează că una din 15 pisici este infectată cu Giardia, iar una din cinci pisici infectate poate transmite parazitul la oameni, a relatat ABC News miercuri, 7 octombrie. Infecțiile pot provoca diaree.

Pisicile cu vârsta sub un an, cele mai afectate de parazit

Studiul s-a bazat pe analiza probelor de fecale provenite de la pisici domestice din America de Nord, colectate între 8 martie 2022 și 31 august 2023.

Rezultatele cercetării au arătat că cele mai scăzute rate de depistare a parazitului au fost înregistrate în lunile de vară.

În schimb, cele mai ridicate rate de depistare au fost observate la pisicile cu vârsta sub un an.

„Deoarece unele tulpini de Giardia pot afecta atât sănătatea animalelor, cât și pe cea a oamenilor, înțelegerea frecvenței cu care apare acest parazit poate contribui la depistarea mai timpurie, la aplicarea unui tratament adecvat și la discuții despre măsurile practice pe care proprietarii de animale le pot lua pentru a-și proteja atât animalele de companie, cât și familiile”, a declarat pentru ABC News dr. Anne Kimmerlein, coautoare a studiului și epidemiolog veterinar global în cadrul Mars Veterinary Health.

Cercetătorii recomandă testarea periodică a pisicilor pentru depistarea paraziților

Cercetătorii implicați în studiul publicat în PLoS One au subliniat „importanța analizelor periodice ale materiilor fecale la pisicile domestice pentru depistarea paraziților, în special a celor precum Giardia”.

Deși au mai fost realizate cercetări asupra parazitului Giardia, majoritatea au fost „limitate la anumite zone geografice, la populații mici sau foarte specifice, fiind utilizate diverse metode de detectare a infecției”.

Cu toate acestea, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite au precizat că Giardia este prezentă în toate regiunile SUA și în întreaga lume.

Parazitul trăiește în intestinul persoanelor și animalelor infectate și este eliminat din organism prin materiile fecale.

Diareea provocată de infecție apare, de obicei, de două până la cinci ori pe zi, iar persoanele infectate se pot simți mai obosite decât în mod normal.