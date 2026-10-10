Studiul, coordonat de Seychelles Islands Foundation (SIF) și Universitatea din Exeter, Marea Britanie, estimează că aproximativ 180.000 de țestoase gigant Aldabra trăiesc pe atolul Aldabra, un grup de insule din Oceanul Indian, situat în largul coastei estice a Africii continentale, potrivit Yahoo News.

Este cel mai mare număr înregistrat vreodată pentru această specie și depășește cu mult populația umană de aproximativ 122.000 de locuitori a micului stat insular.

Țestoasele gigant trăiesc în sălbăticie

Atolul Aldabra este unul dintre cele doar două locuri din lume unde țestoasele gigant trăiesc în sălbăticie. O populație mult mai mică se găsește în Insulele Galápagos, aparținând Ecuadorului.

Considerat unul dintre ecosistemele insulare cel mai puțin afectate de activitatea umană, atolul Aldabra adăpostește mai multe specii unice, care prosperă în acest refugiu izolat.

Specia și-a revenit după un declin

Specia și-a revenit după un declin dramatic. Exploatarea intensă din secolul al XIX-lea a redus populația de țestoase de pe insulă la mai puțin de 1.000 de exemplare, împingând specia în pragul dispariției.

Un program de conservare a contribuit la obținerea statutului de rezervație naturală strict protejată pentru atol, în 1981. Un an mai târziu, acesta a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, oferind populației de țestoase condițiile necesare pentru refacere.

„Faptul că peste 180.000 de țestoase gigant se deplasează liber pe atolul nostru demonstrează ce se poate realiza printr-un angajament pe termen lung față de conservarea naturii”, a declarat Frauke Fleischer-Dogley, directorul executiv al SIF, într-un comunicat.

„Este o veste minunată pentru Seychelles, pentru întreaga lume și pentru toți cei care au contribuit la protejarea atolului Aldabra.”