Stoluri de păsări exotice au rămas pe lacurile din Moldova, odată cu încălzirea climei. S-au amenajat deja foișoare

Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani, mai multe specii de păsări călătoare au rămas în România pe lacurile din zona Moldovei şi oferă trecătorilor un spectacol deosebit.

Daniel Moldovan

Autorităţile locale au construit chiar şi foişoare pentru ca iubitorii de păsări să le poată admira în siguranţă.

În judeţul Neamţ, pe lacul de la Pângăraţi, spectacolul naturii este impresionant. Zeci de trecători se opresc zilnic să admire lebedele, raţele, egretele sau cormoranii care s-au adaptat la condiţiile climatice de la noi şi nu au mai zburat în ţările calde.

Cătălin Rusu, medic veterinar: În ultimii ani au rămas în 2013, în urma unei ierni foarte aspre, şi vremea este în încălzire. Toamna s-a lungit, s-a dus mult încolo spre noiembrie şi atunci automat ele s-au aclimatizat şi au rămas aici. Și ponta (depusul ouălor n.r) are loc mai târziu în primăvară şi atunci se decalează cam cu o lună, şi au rămas aici de vreo 13 ani. Practic, ele nu mai pleacă le urmăresc deja de generaţii, din 2013. Deja s-au schimbat generaţii.”

Pe lacul de la Pângăraţi sunt sute de raţe sălbatice, zeci de lebede graţioase şî multe alte specii care în mod normal nu ar trebui să mai fie în ţară în aceasta perioadă a anului. Localnicii s-au obişnuit deja cu frumoasele înaripate şi chiar dacă vor să le facă un bine, de multe ori le hrănesc cu mâncarea nepotrivită. Specialiştii atrag atenţia că aceste specii trebuie să se hrănească numai cu mâncarea potrivită.

Ion Popescu, localnic: „Deja ne-am obişnuit cu ele şi sunt foarte frumoase. Nu am ştiut şi le-am dus pâine uscată dar ne-a zis veterinarul că nu e bine pentru ele. Deja fac parte din peisaj şi ne-ar părea tare rău dacă ar pleca.

Elena Măgirescu, localnică: „Sunt foarte frumoase şi mie îmi place foarte mult să îmi duc nepoţii să le vadă. Nu ne lasă ele să ne apropiem, dar e frumos să le admirăm şi de la distanţă.

Mulţi se opresc din călătoriile lor să le admire şi să le fotografieze. Autorităţile au amenajat chiar şi locuri speciale.

Cătălin Păduraru, turist: „Suntem din Braşov şi ne-am oprit să le admirăm. Chiar nu ne aşteptam să mai vedem pe lac aceste specii. Sunt foarte frumoase.

Mariana Ladar, turistă: „E un spectacol cu adevărat deosebit. Uitaţi-vă numai ce minunăţie. Nu sunt multe locuri unde să ai aşa o privelişte.

Și în Bacău, la marginea oraşului, graţioasele înaripate au devenit o obişnuinţă a locului pe firele Bistriţei. Localnicii spun că la început au fost o surpriză păsările, dar acum deja au devenit o obişnuinţă a locului.

Maria Stratulat, localnică: „În anii trecuţi le vedeam doar la televizor, şi uite că acum le avem lângă casă. Sunt foarte frumoase şi sper să rămână aici de tot.

Victor Asandei, localnic: „Au mai fost şi ceva probleme cu gripa aviară dar văd că au supravieţuit multe. Ar fi păcat să le pierdem şi autorităţile ar trebui să le protejeze.

Iernile au fost din ce în ce mai blânde în ultimii ani şi localnicii speră ca păsările să se adapteze permanent în aceste locuri. Mulţi pasionaţi şi-au făcut deja un obicei în a le fotografia.

