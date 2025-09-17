Sute de păsări exotice s-au oprit pe un lac din România, în drumul lor spre Africa. Vin din Crimeea

Un spectacol rar a avut loc în Delta Dunării, unde sute de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntași. S-au oprit aici în drumul lor spre Africa, deoarece au găsit hrană și un mediu sigur pentru puii care au venit pe lume anul acesta.

Specialiștii cred că, în viitor, ar putea forma colonii stabile în țara noastră.

Un fenomen în creștere în România

Experții de la Rezervația Biosferei Delta Dunării studiază anual coloniile de flamingo care se așează, la început de toamnă, pe lacul Nuntași, aflat la 20 de kilometri de Vadu.

Atilla Marton, ornitolog: „Au fost patru exemplare, cel mai probabil ajunse accidental. Numere mai însemnate au început fix în anul în care a început războiul în Ucraina.”

Aproximativ 25% dintre exemplare sunt pui. Aceste păsări splendide vin din Crimeea și migrează spre Africa. Biologii spun că au găsit în România hrană diversificată și apă caldă.

Maftei Benone, inspector ARBDD: „Se duc către țările calde și poposesc pentru a se hrăni. E primul an când s-a înregistrat această cifră de aproximativ o mie de exemplare.”

Pe de altă parte, specialiștii cred că schimbările climatice ar putea contribui la formarea de colonii însemnate de flamingo în Delta Dunării, dar și pe lacurile sărate din Dobrogea.

Atilla Marton, ornitolog: „Sunt șanse reale ca aceste păsări să fi fost eclozate aici în România și cu asta adăugăm încă o specie cuibăritoare la efectivul de specii cuibăritoare în România.”

Scene similare au mai avut loc de-a lungul timpului și pe lacurile Sinoe și Techirghiol.

