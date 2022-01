Stațiunile au avut de pierdut din cauza restricțiilor din pandemie, după ce congrese și conferințe au fost anulate

Sute de congrese, conferințe și programe de teambuilding au fost anulate în pandemie.

Toate aceste întâlniri s-au mutat in mediul online, iar pierderile stațiunilor unde se organizau asemenea evenimente sunt foarte mari. Reprezentanții industriei de turism cer ridicarea pe etape a restricțiilor, ca să se salveze.

Sinaia, de exemplu, este stațiunea în care, an de an, medici cu diverse specializări se întâlneau să discute noutățile din domeniul lor. La Congresul de Cardiologie, de pildă, erau invitați 6.000 de specialiști, tot atâția câte locuri de cazare are stațiunea.

Paul Popa, Centrul de Informare si Promovare Turistică Sinaia: ”La un congres de dimensiuni foarte mari cifra de afaceri care se genera la acel moment depășea cu ușurință 100.000 de euro."

Directorul Spitalului din Câmpina, Călin Tiu, organiza astfel de conferințe față în față. Acum, întâlnirile au loc online. Doctorul spune că medicii pierd ocazia de a manevra instrumente și aparate noi, dar și partea de socializare si relaxare.



Călin Tiu, medic director Spitalul Municipal Câmpina: ”Nu se duce nimeni la un congres de trei zile departe de casă, fără să își rezerve o zi, două, trei și pentru un program de turism."

Sala Oglinzilor de la Cazinoul din Sinaia se închiria, de regulă, cu 4.000 de euro, bani care mergeau la bugetul local. Acum, aici s-a așternut praful. Și în Poiana Brașov o importantă conferință cu peste trei sute de participanți, programată în luna martie, tocmai a fost amânată din cauza restricțiilor. Ar fi ocupat două hoteluri.

Dragoș Anastasiu, Federația Industriei Hoteliere din România: ”Toate hotelurile de business din România au avut scăderi de 60-70 la sută."



Ciprian Stanciu, administratorul unui hotel: "Perioadele de congrese erau în general de extrasezon.”

Reporter: ”Se faceau rezervări din timp?”

Ciprian Stanciu, administratorul unui hotel: ”De multe ori și de pe un an pe altul."

Hotelierii cer consultări cu Ministerul Sănătății, astfel încât să știe ce-i așteaptă și să-și poată planifica mai bine afacerile.

Daniel Mischie, președinte Alianța pentru Turism: ”Se dorește crearea unui calendar de eliminare a restricțiilor, în așa fel încât organizatorii de evenimente să aibă cunoștință de ceea ce urmează."

Prezent online la o conferință a Alianței pentru Turism, ministrul Economiei și Turismului a anunțat că restricțiile ar putea fi ridicate treptat, începând cu sfârșitul lunii martie.