Ghețarii din Alpi se topesc tot mai rapid. Turiștii sunt șocați de cât de mult s-a schimbat peisajul în doar câțiva ani

Temperaturile ridicate din această vară au pus la încercare ghețarii din Alpi, accelerând ritmul de topire. Turiștii și localnicii care vin să admire peisajele glaciare sunt șocați de amploarea transformărilor.

Specialiștii avertizează că este un semnal clar al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor montane.

În urmă cu aproape un secol, când a fost construită o gară, coborai din tren direct... pe un ghețar.

Bart Reijnen, corespondent RTL4, Olanda: „Acum, ghețarul s-a retras complet, dar cândva această zonă era acoperită cu gheață. Un strat de 100 de metri înălțime, întinzându-se pe câțiva kilometri. În ultimele decenii, totul s-a topit.”

Așa că, în zilele noastre, este destul de mult de mers pe jos.

Femeie: „Nu știu exact cât durează, dar e un drum destul de lung.”



De-a lungul potecii, unele indicatoare arată până unde ajungea odinioară acel ghețar.

Bart Reijnen, corespondent RTL4, Olanda: „Iată-ne, după o plimbare de 3 kilometri, la începutul ghețarului. Până în 2023, ajungea până aici. În ultimii 2 ani, această parte a dispărut și, după cum vedeți, sunt doar într-un tricou. Este incredibil de cald. În acest moment, și restul gheții se topește. Vezi cum ghețarul se desprinde chiar sub ochii tăi, iar în cele din urmă ajunge în mare.”



Heleen Ekker, expert climatolog: „Gheața aceea a fost adesea aici, în Alpi, de mii de ani. Cred că oricine vine aici este destul de șocat de cât de repede se schimbă peisajul.”

Femeie: „Am mai fost aici în urmă cu 8 ani. Ghețarul era mult mai jos atunci. E păcat că gheața nu mai e acolo. E încă frumos, dar e trist ce se întâmplă.”

Femeie: „M-am întristat când am stat la poalele ghețarului. Am realizat cât s-a distrus acea bucată din peisaj. Cred că e timpul să spunem: „haideți să facem cu adevărat ceva pentru schimbările climatice!”

Un studiu recent al Organizației Națiunilor Unite subliniază că topirea accelerată a ghețarilor din Alpi amenință stabilitatea ecosistemelor montane, având efecte directe asupra comunităților locale și a infrastructurii.

