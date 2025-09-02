Ghețarii din Alpi se topesc tot mai rapid. Turiștii sunt șocați de cât de mult s-a schimbat peisajul în doar câțiva ani

Stiri externe
02-09-2025 | 08:19
Ghețari Alpi

Temperaturile ridicate din această vară au pus la încercare ghețarii din Alpi, accelerând ritmul de topire. Turiștii și localnicii care vin să admire peisajele glaciare sunt șocați de amploarea transformărilor.

autor
Stirileprotv

Specialiștii avertizează că este un semnal clar al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor montane.

În urmă cu aproape un secol, când a fost construită o gară, coborai din tren direct... pe un ghețar.

Bart Reijnen, corespondent RTL4, Olanda: Acum, ghețarul s-a retras complet, dar cândva această zonă era acoperită cu gheață. Un strat de 100 de metri înălțime, întinzându-se pe câțiva kilometri. În ultimele decenii, totul s-a topit.”

Așa că, în zilele noastre, este destul de mult de mers pe jos.

Citește și
ghetari
Cei mai faimoși ghețari din lume vor dispărea până în 2050. Ce dezastre va provoca fenomenul

Femeie: Nu știu exact cât durează, dar e un drum destul de lung.”

De-a lungul potecii, unele indicatoare arată până unde ajungea odinioară acel ghețar.

Bart Reijnen, corespondent RTL4, Olanda: Iată-ne, după o plimbare de 3 kilometri, la începutul ghețarului. Până în 2023, ajungea până aici. În ultimii 2 ani, această parte a dispărut și, după cum vedeți, sunt doar într-un tricou. Este incredibil de cald. În acest moment, și restul gheții se topește. Vezi cum ghețarul se desprinde chiar sub ochii tăi, iar în cele din urmă ajunge în mare.”

Heleen Ekker, expert climatolog: Gheața aceea a fost adesea aici, în Alpi, de mii de ani. Cred că oricine vine aici este destul de șocat de cât de repede se schimbă peisajul.”

Femeie:Am mai fost aici în urmă cu 8 ani. Ghețarul era mult mai jos atunci. E păcat că gheața nu mai e acolo. E încă frumos, dar e trist ce se întâmplă.”

Femeie: „M-am întristat când am stat la poalele ghețarului. Am realizat cât s-a distrus acea bucată din peisaj. Cred că e timpul să spunem: „haideți să facem cu adevărat ceva pentru schimbările climatice!”

Un studiu recent al Organizației Națiunilor Unite subliniază că topirea accelerată a ghețarilor din Alpi amenință stabilitatea ecosistemelor montane, având efecte directe asupra comunităților locale și a infrastructurii. 

Locuitorii din Delta Dunării, treziți în miez de noapte de un nou atac rusesc la graniță. Dronele au lovit portul Ismail

Sursa: Pro TV

Etichete: alpi, elvetia, topirea ghetarilor,

Dată publicare: 02-09-2025 08:19

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Obiective turistice în Elveția. Locuri de vizitat și ce să faci într-o vacanță în Elveția vara și iarna
Stiri Turism
Obiective turistice în Elveția. Locuri de vizitat și ce să faci într-o vacanță în Elveția vara și iarna

Elveția o țară mică, fără ieșire la mare, dar care impresionează prin vârfurile acoperite de zăpadă, ghețari, cascade, pajiști fermecătoare și sate pitorești.  

Cei mai faimoși ghețari din lume vor dispărea până în 2050. Ce dezastre va provoca fenomenul
Stiri Stiinta
Cei mai faimoși ghețari din lume vor dispărea până în 2050. Ce dezastre va provoca fenomenul

Unii dintre cei mai faimoși ghețari din lume vor dispărea până în 2050. Cei din munții Dolomiți, din Italia, spre exemplu, sau cei din parcurile Yosemite și Yellowstone - în Statele Unite.

Topirea ghețarilor din Groenlanda, o „afacere” profitabilă pentru miliardarii Planetei
Stiri externe
Topirea ghețarilor din Groenlanda, o „afacere” profitabilă pentru miliardarii Planetei

Dacă topirea ghețarilor în Groenlada provoacă îngrijorări tot mai mari printre activiștii de mediu, miliardarii planetei văd în asta o importantă sursă de venit.

Avalanșă pe Marmolada, în Italia. MAE anunță că românii dați dispăruți sunt în siguranță și nu au fost implicați
Stiri externe
Avalanșă pe Marmolada, în Italia. MAE anunță că românii dați dispăruți sunt în siguranță și nu au fost implicați

MAE român a transmis, luni la amiază, că trei români dați dispăruți de familie sunt în siguranță și nici nu au fost implicați în prăbuşirea gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi.

Topirea masivă a ghețarilor, un fenomen alarmant pe plan global. Experții avertizează
Stiri Diverse
Topirea masivă a ghețarilor, un fenomen alarmant pe plan global. Experții avertizează

1,2 trilioane de tone de gheață dispar în fiecare an din pricina încălzirii climatice. Fenomenul este strigător la cer în Islanda.

Recomandări
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse are România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzi s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28