Speriată de un fals apel al „poliției”, o bătrână din Germania a aruncat pe geam toți banii din casă

15-12-2025 | 20:42
În cartierele Findorff și Schwachhausen din Bremen, infractori au înșelat vineri două femei în vârstă, obținând bani și bijuterii după ce s-au dat drept polițiști.

Ioana Andreescu

Poliția din Bremen investighează aceste cazuri și avertizează populația cu privire la această metodă de înșelăciune, potrivit Nordic Post.

Vineri dimineață, o femeie în vârstă de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut care pretindea că este polițist. Acesta i-a spus că poliția a arestat „doi străini, doi români” și că asupra lor a fost găsită o listă cu potențiale victime, pe care se afla și numele ei. Prin întrebări țintite și presiuni considerabile, apelantul a convins-o pe femeia în vârstă să pună bani într-o pungă și să o arunce pe fereastră. Un bărbat care se dădea drept polițist a ridicat ulterior banii din fața locuinței și a dispărut.

Alte incidente

La începutul după-amiezii de vineri, o femeie de 68 de ani din Bremen a primit un apel de la un număr necunoscut. Un bărbat, care s-a prezentat tot ca polițist, i-a vorbit despre presupuse cazuri de fraudă în cartier și i-a spus că numele ei se află pe o listă. Acesta i-a cerut să își pună bunurile de valoare într-o pungă, în fața ușii de la intrare, pentru a le „securiza”. Urmând instrucțiunile apelantului, femeia a lăsat afară un ceas de mână scump. La scurt timp, un bărbat a apărut, a luat ceasul și a fugit fără a fi observat.

Stadiul anchetei și avertisment

Poliția avertizează ferm asupra creativității infractorilor. Cetățenii nu trebuie să divulge informații despre situația lor financiară sau bunurile de valoare prin telefon. Poliția nu solicită niciodată bani sau bijuterii și nu cere predarea acestora – astfel de solicitări provin exclusiv de la infractori. Persoanele vizate ar trebui să închidă imediat apelul și să anunțe poliția.

Sursa: Nordic Post

Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

O tânără de 25 de ani a fost reţinută de poliţişti pentru acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, victimă fiind bunica sa, care a rămas fără peste 77.000 de lei (echivalentuș a 15.148 de euro).

Cometa interstelară 3I/ATLAS nu provine din colțul nostru al Căii Lactee și ar putea fi o ”capsulă a timpului” din galaxia timpurie, sugerează noi cercetări asupra traiectoriei sale. Cometa ar putea fi cu miliarde de ani mai bătrână decât Soarele.

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

