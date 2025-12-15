Speriată de un fals apel al „poliției”, o bătrână din Germania a aruncat pe geam toți banii din casă

În cartierele Findorff și Schwachhausen din Bremen, infractori au înșelat vineri două femei în vârstă, obținând bani și bijuterii după ce s-au dat drept polițiști.

Poliția din Bremen investighează aceste cazuri și avertizează populația cu privire la această metodă de înșelăciune, potrivit Nordic Post.

Vineri dimineață, o femeie în vârstă de 94 de ani a primit un apel de la un bărbat necunoscut care pretindea că este polițist. Acesta i-a spus că poliția a arestat „doi străini, doi români” și că asupra lor a fost găsită o listă cu potențiale victime, pe care se afla și numele ei. Prin întrebări țintite și presiuni considerabile, apelantul a convins-o pe femeia în vârstă să pună bani într-o pungă și să o arunce pe fereastră. Un bărbat care se dădea drept polițist a ridicat ulterior banii din fața locuinței și a dispărut.

Alte incidente

La începutul după-amiezii de vineri, o femeie de 68 de ani din Bremen a primit un apel de la un număr necunoscut. Un bărbat, care s-a prezentat tot ca polițist, i-a vorbit despre presupuse cazuri de fraudă în cartier și i-a spus că numele ei se află pe o listă. Acesta i-a cerut să își pună bunurile de valoare într-o pungă, în fața ușii de la intrare, pentru a le „securiza”. Urmând instrucțiunile apelantului, femeia a lăsat afară un ceas de mână scump. La scurt timp, un bărbat a apărut, a luat ceasul și a fugit fără a fi observat.

Stadiul anchetei și avertisment

Poliția avertizează ferm asupra creativității infractorilor. Cetățenii nu trebuie să divulge informații despre situația lor financiară sau bunurile de valoare prin telefon. Poliția nu solicită niciodată bani sau bijuterii și nu cere predarea acestora – astfel de solicitări provin exclusiv de la infractori. Persoanele vizate ar trebui să închidă imediat apelul și să anunțe poliția.

