Spectacol total, diseară, la Vocea României. Loredana Groza revine pe scenă într-un moment surpriză

„Sezonul este 13 cu noroc, iar etapa este a CONFRUNTĂRILOR – momentul acela când două voci intră pe scenă și doar una merge mai departe. După fiecare cântare, colegii antrenorului fac recomandări și ne spun care dintre concurenți le-a fost pe plac – cu bune intenții sau, pur și simplu, ca să mai încurce un pic treaba! Vocea aleasă de antrenorul în acțiune merge mai departe, iar cealaltă mai are o șansă! Poate fi subtilizată de un alt căpitan de echipă prin apăsarea butonului roșu de salvare – fiecare antrenor are dreptul să culeagă doar două voci noi în portofoliu, adică poate salva doar doi concurenți din celelalte echipe”, explică Pavel Bartoș.

Concurenții sunt pregătiți pentru interpretări spectaculoase, iar antrenorii vor trebui să facă alegeri importante – vor decide cu cine vor merge mai departe în competiție, dar speră și ca vocile bune să fie salvate și să ajungă în celelalte echipe: „Un antrenor când i se salvează concurenții cred că simte cel mai important lucru – validarea momentului pe care l-a creat. Mă umflu un pic în pene”, va spune Tudor.

Ediția din această seară promite un show exploziv, cu energie și o surpriză pe care nimeni nu o aștepta: Loredana revine pe scena de la Vocea României pentru un moment special alături de Tudor Chirilă: „Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus, mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună. Știe cu perimetrul ăla mic, care se numește scenă”, spune Tudor.

„E unul dintre artiștii de referință din istoria muzicii românești, avem de-a face cu o legendă vie”, adaugă Smiley.

Nu ratați, de la 20:30, prima etapă a confruntărilor cu emoții intense, energie la maximum și o revenire spectaculoasă, la Vocea României! Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

Vocea României – Doar vocea contează!

