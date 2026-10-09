Instalații luminoase, lucrări interactive și de video mapping vor anima atmosfera, într-o ediție care aduce noutăți și un traseu extins.

Festivalul atrage anual sute de mii de participanți.

Înainte de startul festivalului, primele instalații au atras deja privirile trecătorilor, care nu au ratat ocazia de a face fotografii numai bune de postat pe Instagram.

Femeie: „Foarte frumos, foarte interesant, tocmai de aceea fac poze și filmulețe. Luminile în sine, culorile, ideea, felul în care a fost pusă în practică.”

Reporter: „Și ce așteptări aveți pentru mâine?”

Femeie: „M-a luat prin surprindere, nu știam de eveniment. Las să fie o surpriză.”

Cuplu: „Superb, foarte tare, foarte cool, artistic, îți place!”

Tânără: „Ne gândim, probabil o să venim și noi. E foarte frumos. Hotelul de aici pare foarte frumos luminat și așteptăm să vedem ce au pregătit pentru weekend.”

Tema de anul acesta este „Locul de joacă” și propune 19 proiecte de artă a luminii: instalații imersive și spectacole de video mapping create de artiști din șapte țări, inclusiv din România.

Dorel Naste, curator Spotlight 2026: „Ediția aceasta aduce câteva lucruri noi. Unul dintre ele este faptul că am extins Calea Victoriei cu un nou tronson, cel care pornește de la Hotel Corinthia până pe Splaiul Independenței. Tot pe acel tronson va fi prezentată o lucrare realizată de niște studenți din cadrul UNATC.”

Mihaela Păun, director ARCUB: „O să fie foarte vesel și foarte simpatic să vedem oameni care au câini cu zgărzi luminoase. Toată lumea va avea lumină, toată lumea va fi luminată.”

Publicul este așteptat în vineri seară, începând cu ora 21:00. Sâmbătă și duminică, luminile se aprind mai devreme, de la ora 19:00.