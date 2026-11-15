În 2026, calendarul ortodox cuprinde 14 astfel de zile, repartizate în noiembrie și decembrie.

Prima dezlegare la pește este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de Vovidenia. Ultima zi în care este permis consumul acestui aliment este 19 decembrie, înainte de perioada mai aspră de post din apropierea Crăciunului.

Calendarul zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026:

Noiembrie 2026:

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

22 noiembrie;

23 noiembrie;

28 noiembrie;

29 noiembrie;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Decembrie 2026:

1 decembrie;

3 decembrie;

5 decembrie;

6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae;

7 decembrie;

12 decembrie – Sfântul Ierarh Spiridon;

13 decembrie;

19 decembrie.

Dezlegarea la pește reprezintă o excepție de la restricțiile alimentare obișnuite ale postului. Astfel, în zilele menționate, credincioșii pot consuma atât pește, cât și preparate care îl au ca ingredient, însă continuă să respecte celelalte reguli specifice acestei perioade.

În anumite zile din Postul Crăciunului există și dezlegare la vin și untdelemn, conform calendarului ortodox. Aceste permisiuni sunt stabilite în funcție de sărbătorile religioase și de rânduielile bisericești.