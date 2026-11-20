În plus, aerisirea elimină aerul stătut care se acumulează pe parcursul nopții. Zilele cu o concentrație ridicată de polen, străzile zgomotoase și nopțile reci de iarnă sunt excepții. În astfel de situații, este mai bine să deschizi geamul doar puțin sau să îl ții închis

Ce se întâmplă dacă dormi în fiecare noapte cu geamul deschis

O serie de studii recente arată că dormitul cu geamul deschis sau îmbunătățirea calității aerului din dormitor cu ajutorul unui sistem de ventilație, atunci când nu putem deschide fereastra, ne poate ajuta să dormim mai bine.

Mulți oameni dorm cu geamurile dormitorului închise. De asemenea, mulți dintre aceștia țin și ușa dormitorului închisă.

Potrivit lui Xiaojun Fan, doctor în științe și cercetător la Catedra de Arhitectură și Sisteme de Clădiri din cadrul ETH Zurich, care a coordonat studii recente pe această temă, aceștia ar putea pierde anumite beneficii. Dormitul într-o cameră bine ventilată poate îmbunătăți calitatea aerului pe care îl respirăm.

„Calitatea slabă a aerului din interior a fost asociată cu numeroase efecte asupra sănătății”, spune Fan. Printre acestea se numără creșterea nivelului de stres asupra organismului pe termen scurt și apariția bolilor respiratorii pe termen lung. Studiile sale pornesc de la cercetări anterioare care au arătat că menținerea ferestrei deschise poate reduce concentrația substanțelor nocive din aerul din jurul nostru, ne poate ajuta să dormim mai bine și chiar să dormim mai mult.

Alte studii susțin această concluzie. O cercetare publicată în revista Sleep Health a confirmat că nivelurile de dioxid de carbon (CO2), particulele în suspensie, zgomotul și temperatura influențează calitatea somnului. Un al doilea studiu, publicat în revista Buildings, a analizat dormitoarele în care dormeau mai multe persoane și a constatat că, pe măsură ce crește nivelul de CO2, calitatea somnului scade.

Asigurarea unui flux de aer proaspăt în dormitor pare o soluție simplă pentru problemele legate de somn. Atunci de ce nu dormim mai mulți dintre noi cu geamul deschis? Și ce putem face dacă nu putem ține deschisă o fereastră sau o ușă?

Cum te ajută aerul proaspăt să dormi mai bine?

Auzim de mult timp că aerul proaspăt este benefic pentru sănătate. Acesta ajută la curățarea plămânilor, poate crește nivelul de oxigen din organism și contribuie la buna funcționare a sistemului respirator.

Totuși, când vine vorba despre influența aerului asupra mediului din dormitor, nu este la fel de clar cât de „proaspăt” trebuie să fie acesta și ce beneficii ne poate aduce. Unele studii au arătat că o calitate mai bună a aerului i-a ajutat pe oameni să doarmă mai bine în centrele de îngrijire și să gândească mai clar în ziua următoare.

O analiză mai aprofundată a subiectului ne poate duce cu mult înapoi în timp.

„În cărțile de parenting de altădată, aerul proaspăt era considerat secretul unui somn bun”, spune dr. Christopher Winter, specialist în somn și neurolog din Charlottesville, Virginia, și gazda podcastului Sleep Unplugged. Acesta a consultat, de exemplu, cartea Better Babies and Their Care, publicată în 1914 de Anna Steese Richardson, care prezenta și beneficiile aerului proaspăt în combaterea stărilor de nervozitate și a obiceiului de a-ți roade unghiile, conform sleepfoundation.

Studiile lui Fan au analizat mai multe aspecte ale problemei. Potrivit unei cercetări realizate de acesta în 2022, menținerea ferestrei deschise a redus concentrația de dioxid de carbon, compuși organici volatili și anumite particule în suspensie din dormitoarele participanților. Aceștia au dormit mai bine. Menținerea ușii deschise a redus, de asemenea, concentrația de dioxid de carbon, însă nu a existat o legătură directă între acest lucru și îmbunătățirea somnului.

Dintre respondenții sondajului SleepFoundation.org care dormeau cu geamul deschis cel puțin o parte din timp, 50,9% au indicat circulația aerului drept principalul motiv. Un procent puțin mai mare, de 55%, a spus că procedează astfel pentru a regla temperatura din cameră. Procentul a scăzut la 41,9% în rândul celor care țineau geamul deschis în fiecare noapte. În acest grup, principalul motiv invocat a fost obținerea unui somn mai bun (44,3%).

Cea mai bună temperatură pentru somn

Temperatura joacă un rol important în calitatea somnului. Specialiștii sunt de acord că majoritatea adulților dorm cel mai bine într-o cameră răcoroasă, ideal la o temperatură cuprinsă între 16°C și 19°C (de cele mai multe ori, mai aproape de 18–19°C).

Această temperatură favorizează un somn mai profund și mai odihnitor. Menținerea unei temperaturi optime pentru somn poate fi dificilă, mai ales în condițiile schimbărilor de sezon și ale diferențelor climatice din Australia.

Specialiștii recomandă în mod constant o temperatură ideală pentru somnul adulților cuprinsă între 16°C și 19°C.

Acest interval de temperatură ajută organismul să își scadă temperatura internă seara, un proces natural prin care corpul se pregătește pentru un somn odihnitor.

Este important de reținut că fiecare persoană are propriul nivel de confort termic. În loc să respecți cu strictețe o anumită temperatură, este mai important să înțelegi cum reacționează organismul tău și să creezi un mediu de dormit care să îi permită temperaturii interne să urmeze ritmul natural.