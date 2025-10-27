Sfântul Dimitrie cel Nou – viața, minunile și tradițiile sărbătorii de pe 27 octombrie. Pelerinaje, credințe și obiceiuri

Pe 27 octombrie, românii sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor și unul dintre sfinții cei mai iubiți ai țării noastre.

Este o zi specială când credincioșii merg la biserică, se roagă și păstrează tradițiile moștenite din străbuni.

Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou

Sfântul Dimitrie cel Nou s-a născut acum mai bine de 700 de ani, în secolul al XIII-lea, într-un sat numit Basarabi, pe malul Dunării, adică în Bulgaria de astăzi. Venea dintr-o familie simplă de oameni de la țară care munceau pământul și creșteau animale. Încă de mic copil, Dimitrie a fost diferit de ceilalți, îi plăcea să se roage, să meargă la biserică și să-i ajute pe cei săraci, notează Basilica.ro.

Când a crescut mare, tânărul Dimitrie a luat o hotărâre care i-a uimit pe toți cei din sat. A decis să renunțe la viața obișnuită și să se retragă într-o peșteră de pe malul râului Lom, unde să trăiască doar în rugăciune și post. Acolo, departe de lume, își petrecea zilele rugându-se pentru iertarea păcatelor sale și ale oamenilor, mâncând foarte puțin și ajutându-i pe cei care veneau să-i ceară sfatul.

Oamenii din satele vecine au început să audă despre acest tânăr sfânt care trăia în peșteră. Mulți veneau la el când aveau necazuri, când erau bolnavi sau când nu știau ce să facă în viață. Dimitrie îi primea pe toți cu dragoste, le dădea sfaturi bune și se ruga pentru ei. Niciodată nu cerea nimic în schimb și împărțea săracilor puținul pe care îl avea.

Sfântul Dimitrie a murit pe la anul 1280. După moartea sa, s-a întâmplat ceva neobișnuit: trupul său a fost pus între două pietre mari și aruncat în râul Lom. Dar Dumnezeu avea alte planuri. După trei ani, niște pescari au găsit trupul sfântului plutind pe apă, intact și răspândind un miros frumos, ca de flori. Oamenii au înțeles că acesta era un semn de la Dumnezeu că Dimitrie era cu adevărat un sfânt.

Istoria sărbătorii de pe 27 octombrie

Povestea sărbătorii de 27 octombrie începe mult mai târziu, în anul 1774, în timpul unui război între Rusia și Turcia. Generalul rus Petru Saltîcov căuta moaște sfinte care să-i ajute pe soldații săi în luptă. Când a ajuns în satul Basarabi și a auzit despre Sfântul Dimitrie, a cerut să ia moaștele cu el.

Inițial, generalul voia să ducă moaștele în Rusia, dar când a ajuns la București, s-a întâmplat o minune. Căruța cu moaștele s-a oprit în fața Mitropoliei și caii nu au mai vrut să meargă mai departe, oricât au încercat soldații să-i pornească. Mitropolitul Grigorie al II-lea a înțeles că sfântul vrea să rămână în București și l-a rugat pe general să lase moaștele aici, conform Doxologia.ro.

De atunci, Sfântul Dimitrie cel Nou a devenit ocrotitorul Bucureștilor. Data de 27 octombrie a fost aleasă ca zi de sărbătoare pentru că atunci au ajuns pentru prima dată moaștele sale în capitala României. An de an, mii de bucureșteni și pelerini din toată țara vin să se închine la racla cu sfintele moaște.

Moaștele și locurile de pelerinaj

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou se află astăzi în Catedrala Patriarhală din București, pe Dealul Mitropoliei. Sunt păstrate într-o raclă frumoasă din argint, împodobită cu pietre prețioase, pe care credincioșii o pot vedea în fiecare zi. În zilele de sărbătoare, în special pe 27 octombrie, racla este scoasă în mijlocul bisericii pentru ca toți oamenii să se poată închina.

Catedrala Patriarhală devine în această zi un adevărat loc de pelerinaj. Oameni de toate vârstele, de la copii mici până la bătrâni, vin să se roage, să aprindă lumânări și să ceară ajutorul sfântului. Mulți aduc flori, în special crizanteme, care sunt florile toamnei, și le așază lângă racla cu moaște.

Pe lângă București, există și alte locuri importante legate de Sfântul Dimitrie cel Nou. În satul Basarabi, locul său de naștere, există o biserică veche unde oamenii încă se mai roagă sfântului. De asemenea, peștera de pe malul râului Lom, unde a trăit sfântul, a devenit loc de pelerinaj pentru credincioșii din Bulgaria și România.

În București mai există și Biserica Sfântul Dimitrie-Poștă, una dintre cele mai vechi biserici din oraș, ridicată în secolul al XVIII-lea, unde de asemenea se păstrează cu evlavie amintirea sfântului.

Minuni și legende ale Sfântului Dimitrie cel Nou

De-a lungul timpului, credincioșii au povestit despre multe minuni făcute de Sfântul Dimitrie cel Nou. Una dintre cele mai cunoscute este vindecarea domnitorului Constantin Brâncoveanu. Se spune că domnitorul suferea de o boală grea și nimeni nu-l putea vindeca. După ce s-a rugat cu credință la moaștele sfântului, boala a dispărut și domnitorul s-a însănătoșit.

O altă minune celebră s-a întâmplat în timpul unei epidemii de ciumă care bântuia Bucureștiul în secolul al XVIII-lea. Oamenii mureau cu sutele și medicii nu găseau niciun leac. Mitropolitul de atunci a organizat o procesiune mare cu moaștele Sfântului Dimitrie prin tot orașul. După aceea, cazurile de îmbolnăvire au început să scadă și în câteva săptămâni a dispărut cu totul.

Bunicii povestesc și despre minunile mai mici, dar la fel de importante pentru oamenii simpli. Mame care nu puteau avea copii s-au rugat sfântului și au rămas însărcinate. Oameni săraci care nu aveau ce mânca au găsit ajutor neașteptat după ce s-au rugat. Copii bolnavi s-au vindecat după ce părinții i-au adus să se închine la moaște.

O legendă frumoasă spune că în fiecare an, în noaptea de 26 spre 27 octombrie, sfântul coboară nevăzut din cer și binecuvântează orașul București. Cei cu inima curată pot simți în acea noapte o pace deosebită și un miros dulce de tămâie în aer, chiar dacă nu sunt aproape de nicio biserică.

Tradiții și obiceiuri legate de Sfântul Dimitrie cel Nou

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou vine cu multe tradiții frumoase pe care românii le păstrează din generație în generație. În dimineața de 27 octombrie, credincioșii merg la biserică să asculte Sfânta Liturghie și să se închine la icoana sfântului. Mulți aduc colivă, prescuri și vin pentru a fi sfințite și împărțite săracilor pentru sufletul celor morți.

Există obiceiul ca în această zi să se facă pomeni pentru morți, pentru că Sfântul Dimitrie este considerat și ocrotitor al celor plecați dintre noi. Oamenii pregătesc mâncare, cum ar fi colaci, colivă, fructe, și o împart la biserică sau la poarta cimitirului, pomenind numele celor dragi care au murit.

În unele sate din Muntenia și Oltenia, femeile fac colaci speciali în formă de opt, numiți "bradoși", pe care îi împart vecinilor și rudelor. Se crede că cine mănâncă din acești colaci va avea sănătate tot anul și va fi ferit de boli.

O tradiție importantă este și cea a "dezlegării vinului nou". După această dată, țăranii pot începe să bea din vinul făcut în toamna aceasta, care până acum trebuia să stea să se limpezească. În multe podgorii, se face o slujbă specială de binecuvântare a vinului nou.

Pentru negustori și comercianți, ziua Sfântului Dimitrie cel Nou este foarte importantă. Ei își închid prăvăliile și magazinele mai devreme și merg la biserică să mulțumească pentru câștigurile avute și să ceară binecuvântare pentru afacerile viitoare. Există credința că cine lucrează de sărbătoarea Sfântului Dimitrie nu va avea noroc în negoț tot anul.

În București, de sărbătoarea sfântului se organizează un mare pelerinaj la Catedrala Patriarhală. Mii de oameni stau la rând, uneori ore întregi, pentru a se putea închina la racla cu moaște. Mulți îi aduc pe cei bolnavi din familie, cu speranța că sfântul îi va ajuta să se vindece.

