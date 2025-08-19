Motivul pentru care președintele Ungariei consideră că maghiarii din România sunt un model pentru toți ungurii

Stiri Sociale
19-08-2025 | 11:46
unguri cluj napoca
Shutterstock

Ungurii din România sunt un model pentru toți maghiarii, a declarat la Cluj-Napoca președintele Ungariei. „Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a spus șeful statului maghiar.

autor
Cristian Anton

Conştiinţa identitară maghiară fermă şi constructivă, care poate fi observată la Cluj-Napoca și în Transilvania, reprezintă un exemplu pentru toţi ungurii, mai ales astăzi, când provocările vieţii, criza valorilor şi tentaţiile lumii mai degrabă despart decât unesc, a declarat luni seara la Cluj-Napoca preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, la gala Zilelor Culturale Maghiare.

Văd că maghiarii din Transilvania nu s-au clătinat nici în lumea modernă şi aleg din nou calea deja încercată. Clădesc împreună, uniţi. Vă mulţumesc pentru coeziune, pentru exemplul puterii comunităţii şi al edificării viitorului maghiar”, a afirmat șeful statului maghiar, potrivit Hirado.

”Așa arată o comunitate vie”

Președintele Ungariei a declarat că maghiarii fac parte din Cluj-Napoca, iar asta e indiscutabil: ”Nu trebuie să demonstrăm trecutul, filele istoriei o fac în locul nostru. Nu trebuie să demonstrăm prezentul, faptele vorbesc de la sine. Maghiarii sunt de neşters din trecutul oraşului, de netăgăduit din prezentul său şi, cu siguranţă, vor aparţine şi viitorului acestuia”.

Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a mai spus şeful statului ungar. 

Citește și
Nicusor Dan
DW: Ungurii și moldovenii au salvat democrația din România. ”Nu au înghițit prostiile politice”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cluj-napoca, unguri, exemplu,

Dată publicare: 19-08-2025 11:46

Articol recomandat de sport.ro
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Aberdeen anunță show la meciul cu FCSB: "Unul dintre cele mai mari spectacole care au existat vreodată"
Citește și...
Protest în tăcere la Budapesta împotriva proiectului de lege care vizează presa și ONG-urile
Stiri externe
Protest în tăcere la Budapesta împotriva proiectului de lege care vizează presa și ONG-urile

Mii de unguri au protestat în tăcere, duminică, la Budapesta, față de un proiect de lege care-i permite lui Viktor Orban să sancționeze presa și organizațiile nonguvernamentale (ONG) "finanțate din străinătate".

DW: Ungurii și moldovenii au salvat democrația din România. ”Nu au înghițit prostiile politice”
Stiri Politice
DW: Ungurii și moldovenii au salvat democrația din România. ”Nu au înghițit prostiile politice”

Fără voturile etnicilor maghiari din Transilvania și ale moldovenilor cu dublă cetățenie moldo-română de peste Prut, Nicușor Dan s-ar putea să nu fi fost ales președinte al României – un rezultat important atât pentru România, cât și pentru Europa.

Gluma cu unguri care îl amuza pe Papa Francisc: „Ştiţi de ce se vorbeşte maghiara în Rai?”
Stiri externe
Gluma cu unguri care îl amuza pe Papa Francisc: „Ştiţi de ce se vorbeşte maghiara în Rai?”

Papa Francisc, care a murit luni, la vârsta de 88 de ani, deținea secretul limbajului simplu și direct. Franchețea sa l-a făcut popular, chiar și în rândul necredincioșilor.

Palma dată de unguri lui Viktor Orban. Aproape 60% din populația Ungariei susține o mare schimbare în UE
Stiri externe
Palma dată de unguri lui Viktor Orban. Aproape 60% din populația Ungariei susține o mare schimbare în UE

Aproape 60% din populația Ungariei este de acord cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, deși premierul Viktor Orban este unul dintre liderii UE care se opune cu vehemență demersului.

Mii de persoane protestează în Ungaria și cer să înceteze „mașina de propagandă” a presei de stat
Stiri externe
Mii de persoane protestează în Ungaria și cer să înceteze „mașina de propagandă” a presei de stat

Mii de unguri s-au adunat sâmbătă în faţa sediului televiziunii de stat a ţării, protestând faţă de ceea ce au descris ca fiind „maşina de propagandă” a guvernului şi solicitând un serviciu public de presă independent.

Recomandări
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia
Stiri externe
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia

Putin este un prădător, ”un căpcăun la ușile noastre” care are o nevoie continuă ”să mănânce” și care nu-și respectă cuvântul dat, motiv pentru care europenii nu trebuie să fie naivi când este vorba despre Rusia.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri Educatie
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 August 2025

03:27:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12