Motivul pentru care președintele Ungariei consideră că maghiarii din România sunt un model pentru toți ungurii

Ungurii din România sunt un model pentru toți maghiarii, a declarat la Cluj-Napoca președintele Ungariei. „Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a spus șeful statului maghiar.

Conştiinţa identitară maghiară fermă şi constructivă, care poate fi observată la Cluj-Napoca și în Transilvania, reprezintă un exemplu pentru toţi ungurii, mai ales astăzi, când provocările vieţii, criza valorilor şi tentaţiile lumii mai degrabă despart decât unesc, a declarat luni seara la Cluj-Napoca preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, la gala Zilelor Culturale Maghiare.

„Văd că maghiarii din Transilvania nu s-au clătinat nici în lumea modernă şi aleg din nou calea deja încercată. Clădesc împreună, uniţi. Vă mulţumesc pentru coeziune, pentru exemplul puterii comunităţii şi al edificării viitorului maghiar”, a afirmat șeful statului maghiar, potrivit Hirado.

”Așa arată o comunitate vie”

Președintele Ungariei a declarat că maghiarii fac parte din Cluj-Napoca, iar asta e indiscutabil: ”Nu trebuie să demonstrăm trecutul, filele istoriei o fac în locul nostru. Nu trebuie să demonstrăm prezentul, faptele vorbesc de la sine. Maghiarii sunt de neşters din trecutul oraşului, de netăgăduit din prezentul său şi, cu siguranţă, vor aparţine şi viitorului acestuia”.

”Aşa arată o comunitate vie, iar o comunitate vie are întotdeauna viitor”, a mai spus şeful statului ungar.

