Cluj-Napoca, primul oraș din România care interzice fumatul în parcuri, stații și baze sportive. Amenzile ajung la 500 lei

Cluj-Napoca este primul oraș din țară unde de astăzi este interzis fumatul în stațiile de transport în comun, parcuri și baze sportive.

Există și câteva excepții. Se va putea fuma de pildă la evenimentele publice aprobate de autorități desfășurate temporar în spațiile vizate de noua interdicție și în unele locuri semnalizate cu panouri.

În toate parcurile din Cluj au apărut indicatoare care îi avertizează pe trecători că în locul respectiv fumatul este strict interzis. Astăzi prea puțini au știut de aceste schimbări.

Bărbat: "Nu am știut, dar mi se pare o modificare ok, un lucru normal".



Emil Boc, primar Cluj-Napoca: "Este un pas important în direcţia unei mai bune sănătăţi a noastre. Sportivii şi cei care doresc să se plimbe prin parc ori baze sportive nu mai inhalează fumul, ţinem cont şi de fumători, ei au locuri special amenajate".

Regula se aplică și în bazele sportive, dar și în cele aproape 400 de stații de transport în comun. Fumătorii care se află doar în trecere pe lângă o stație de autobuz vor fi nevoiți să își stingă țigara. Interdicția se referă inclusiv la dispozitivele cu vapori și tutun încălzit.

Bogdan Mincu, medic pneumolog: "Beneficiul mare este faptul că persoanele nefumătoare nu mai sunt expuse la fumul de țigara, dar beneficiul foarte mare este că avem copii și adolescenți care nu mai sunt expuși acestui comportament. Fumatul din păcate se începe timpuriu și este o mare problemă."

În aceste zile cei care încalcă regula primesc avertisment însă pe viitor trebuie să ştie că amenzile ajung până la 500 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













