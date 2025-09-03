Festivalul de film de la Veneția 2025: Filmul românesc „Dinți de lapte” primește aplauze și critici elogioase

03-09-2025 | 07:33
film romanesc

La festivalul de film de la Veneția, Idris Elba și Rebecca Ferguson au fost vedetele serii. Pelicula în care cei doi și-au demonstrat din plin talentul actoricesc a fost proiectată pentru public și juriu și este considerată deja candidată la Oscar.

Atenția criticilor s-a îndreptat și spre filmul românesc „Dinți de lapte" - scris și regizat de Mihai Mincan, prezentat în cadrul secțiunii „Orizzonti”. A cules aplauze și multe critici elogioase.

Însoțiți de colegii de distribuție, Idris Elba și Rebecca Ferguson au pozat pe covorul roșu, la premiera thrillerului „A House of Dynamite”.

Filmul plasează publicul în inima celor mai securizate camere ale guvernului american, unde oficiali și lideri militari încearcă să gestioneze o criză fără precedent: un atac cu rachete. Idris Elba joacă rolul președintelui american, iar scenariul a fost scris pe baza unor documentări în care au fost implicați foști oficiali de la Pentagon și Casa Albă.

Pelicula va ajunge în cinematografe în 10 octombrie, dar până atunci concurează pentru marele premiu de la Veneția, care va fi decernat pe 6 septembrie.

Filmul „Dinți de lapte" - al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan, prezentat în cadrul secțiunii Orizzonti - a cules aplauze și multe critici elogioase.

„Enigmatic și convingător, filmul abordează într-un mod indirect sfârșitul regimului Ceaușescu în România. În cea mai mare parte, totul se sprijină pe umerii debutantei Emma Ioana Mogoș, o revelație tăcută care se comportă cu o energie și o maturitate discrete, evocând o întreagă lume pe care personajul ei se luptă să o pună în cuvinte” - scrie The Film Verdict.

Din distribuție mai fac parte actorii Marina Palii, Igor Babiac și Istvan Teglas. "Sugestiv, tulburător și dens, atât din punct de vedere vizual, cât și sonor, Dinți de lapte nu seamănă cu niciun film văzut până acum în cinematografia românească contemporană." - notează și Screen Daily.

