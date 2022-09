Școlile de pilotaj sunt tot mai căutate. Cât plătesc tinerii pentru a ajunge la manșa unui avion

Spiritul de aventură şi salariile bune sunt motive suficiente ca să viseze la o astfel de carieră. În plus, piața muncii din domeniu este în creștere, iar criză de personal îi ajută să ajungă la manșă. În prezent, la nivel mondial există, un deficit de aproape 1 milion de piloți.

În Constanța, la aerodromul de la Tuzla, 200 de elevi români și străini urmează, în aceste zile, cursurile de pilot. Luiza are 33 de ani și este comandant de navă. După o carieră de 10 ani în marina comercială, tânăra se gândește acum să își schimbe meseria și să intre în aviație.

Instructor: „Ieri a zburat pentru prima dată!”

Reporter: „Și cum a fost zborul?”

Tânără: „A fost frumos, a fost o zi frumoasă și am avut o priveliște foarte bună de acolo de sus. Până acum sunt foarte încântată, vedem cum o să fie mai departe!”

Cursul de zbor durează de la două luni până la un an în funcție de brevetul pe care elevul își propune să îl obțină.

Roy Ritter, instructor de zbor: „Încep cu avioane mici ca acesta și apoi avansează către aeronave mai mari și apoi pilotează avioane cu două motoare și în maximum unul, doi ani, îi vedem la companiile aeriene mari.”

Mulți tineri își doresc doar brevetul pentru pilotaj utilitar sau de agrement dar sunt și unii care visează...mai sus.

Amir Hamad, cursant: „Am venit direct din liceu fără să am tangențe cu acest domeniu, dar cu multă perseverență și voință am trecut de toate examenele pentru pilot de linie. Clar sub criteriul pasiunii este și cel financiar.”



Cursul cuprinde partea teoretică și apoi partea cea mai interesată, cea practică. Elevii sunt lăsați la manșa avionului încă de la prima oră de zbor. Taxele de studiu nu sunt însă deloc mici.

Cristina Mitchievici, manager comercial Regional Air Service Tuzla: „Se pot înscrie la școala de zbor de la vârsta de 15 ani. Pregătirea este modulară, se merge din brevet în brevet. Primul brevet se obține în maximum 2 luni şi costă în jur de 8500 de euro. Licența maximă de clasificare ajunge la 42.250 de euro.”

Și la şcoala de zbor din Brașov, numărul cursanților a crescut cu peste 20 la sută, comparativ cu anul trecut.

Alina Jumuga, pilot şi instructor de zbor: „Peste 85 la sută din piloții ce ne urmează cursurile aleg să meargă către zborul de linie, 15 la sută din piloți fac asta pentru hobby personal.”

Salariile pleacă de la 3000 de euro pe lună pentru piloții comerciali și cresc la peste 10.000 pentru cei care avansează în grad de comandant.

Francesca Blendica cursant: „E pasiunea şi îmi place foarte mult şi doamne-ajută să ajung la linie în continuare”

Nicolae Lascu, director Aerodormul Buziaş: „Este criză în toată lumea. Este nevoie de personal navigant și, având în vedere că nu faci piloți peste noapte, se începe de la o școală ca a noastră, aici, dar ca pilot să îți dea un avion cu două, trei sute de persoane în spate...trec patru, cinci, șase ani.”

Gabriel Oniga, proprietar Cruiser Aviation Cluj: „Aș estima o creștere în medie de 30-35 la sută în anul curent.Aș zice că piața s-a împărțit după pandemie. Sunt o mare majoritate în continuare care se visează piloți de linie și nevoia de piloți în piața europeană este în continuare în creștere.”

Doritorii pot începe cursurile înainte de vârsta majoratului, însă cei care vor să îşi facă o meserie din asta trebuie să aștepte să facă 18 ani ca să poată să piloteze singuri un avion, chiar și de dimensuni mici.

