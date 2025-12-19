Peste 130 de câini și pisici, în condiții mizerabile la o locuință din Argeș. Nu primeau apă și hrană

19-12-2025 | 15:10
Poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor Argeş s-au sesizat din oficiu că peste 130 de animale, câini şi pisici, cazate la o adresă din comuna Rociu, nu ar beneficia de condiţii corespunzătoare, respectiv apă, hrană şi îngrijire medicală.

Sabrina Saghin

„Astfel, poliţiştii s-au deplasat la locuinţa în cauză, ocazie cu care au constatat că un număr de 115 exemplare canine şi 21 de exemplare feline nu beneficiau de condiţii de bunăstare. Având în vedere că animalele se aflau în situaţie de pericol, poliţiştii au procedat de urgenţă (...) la emiterea unui ordin de plasare a animalelor în adăpost", se precizează într-un comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Conform aceleiaşi surse, animalele au fost preluate şi cazate într-un adăpost autorizat din localitatea Smeura, judeţul Argeş.

Poliţiştii au dispus sancţionarea contravenţională a celor doi proprietari ai imobilului, un bărbat de 56 de ani din Rociu şi o femeie de 54 de ani din Goleşti, cu amenzi în valoare totală de 6.000 de lei. 

Sursa: Agerpres

