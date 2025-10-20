Sărbătoare la Huși. Batalionul 202 Apărare CBRN „General Gheorghe Teleman” marchează 75 de ani de existență

20-10-2025 | 15:10
Motiv de mândrie și sărbătoare la Huși. Batalionul 202 Apărare CBRN „General Gheorghe Teleman” împlinește 75 de ani de la înființare, iar momentul a fost marcat de militari alături de comunitate.

Cătălina Vieru

Piața Tricolorului din Huși a găzduit festivitățile, iar sute de localnici au ținut să își arate prețuirea pentru ostași.

„Batalionul 202 Apărare CBRN ‘General Gheorghe Teleman’, Unitatea Militară de Chimie, așa cum este cunoscută structura noastră în rândul comunității locale, se află în pragul unei frumoase și emoționante activități – aniversarea a 75 de ani de existență. Noi, personalul unității de astăzi, împreună cu cei care au servit patria de-a lungul vremurilor sub tricolor, în această prestigioasă instituție, trăim momente de emoție firească, dar și de responsabilitate și mândrie, pentru faptul că suntem și în aceste timpuri aici, în mijlocul dumneavoastră, comunitatea hușeană, pe aceste binecuvântate meleaguri. Prezentul este al nostru acum, dar viitorul îl construim împreună, pentru cei de mâine, și pentru care avem datoria morală de a le înlesni calea pentru un trai mai sigur și demn, atât în cariera militară, cât și în alte domenii de activitate, pe care tinerii noștri de astăzi le vor alege”, a transmis comandantul Batalionului 202 Apărare CBRN „General Gheorghe Teleman”, locotenent-colonel Liviu-Constantin Bobeică.

După acordarea onorului militar și oficierea unei slujbe religioase, s-au acordat distincții militare personalului în activitate și au fost înmânate plachete și diplome invitaților. La finalul ceremoniei a avut loc defilarea efectivelor Batalionului, iar ziua se va încheia cu un spectacol artistic găzduit de cinematograful Dacia din localitate.

