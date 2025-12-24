Moș Crăciun a ajuns pe Aeroportul Otopeni. A oferit cadouri pasagerilor și a „dirijat” simbolic aeronave | VIDEO

Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.

„Moş Crăciun se află în aeroport. A verificat lista, a inspectat toate cadourile şi, între timp, a reuşit să scoată copilul interior chiar şi din cei mai serioşi adulţi. Acum se pregăteşte de decolare pentru a împărţi darurile celor care au fost cuminţi. Magia Crăciunului este programată pentru această noapte. Crăciun fericit tuturor”, au scris pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), distribuind imagini cu Moş Crăziun care oferă cadouri călătorilor.

Mai spre seară, Moş Crăciun a trecut la dirijarea la sol a aeronavelor.

Oficialii CNAB au precizat, însă, că în imagini apar angajaţii de la Trafic Sol, singurele persoane autorizate să ghideze aeronavele pe aeroport.

