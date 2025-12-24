Moș Crăciun a ajuns pe Aeroportul Otopeni. A oferit cadouri pasagerilor și a „dirijat” simbolic aeronave | VIDEO

Stiri Diverse
24-12-2025 | 22:15
mos craciun aeroport henri coanda
Foto: Facebook

Moş Crăciun a fost prezent, în ziua de Ajun, în Aeroportul Henri Coandă, unde a oferit cadouri călătorilor mici şi mari. Mai spre seară, el a dirijat aeronavele, chiar dacă vremea nu este foarte blăndă.

 

 

autor
Lorena Mihăilă

„Moş Crăciun se află în aeroport. A verificat lista, a inspectat toate cadourile şi, între timp, a reuşit să scoată copilul interior chiar şi din cei mai serioşi adulţi. Acum se pregăteşte de decolare pentru a împărţi darurile celor care au fost cuminţi. Magia Crăciunului este programată pentru această noapte. Crăciun fericit tuturor”, au scris pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), distribuind imagini cu Moş Crăziun care oferă cadouri călătorilor.

Mai spre seară, Moş Crăciun a trecut la dirijarea la sol a aeronavelor.

Oficialii CNAB au precizat, însă, că în imagini apar angajaţii de la Trafic Sol, singurele persoane autorizate să ghideze aeronavele pe aeroport.

Citește și
mos craciun
Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: News.ro

Etichete: aeroport, cadouri, mos craciun,

Dată publicare: 24-12-2025 22:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
NEWS ALERT Decizia luată de Cristi Chivu zguduie Serie A
Citește și...
Peste 4 milioane de copii români îl așteaptă pe Moș Crăciun. Care sunt cele mai cerute cadouri
Stiri Diverse
Peste 4 milioane de copii români îl așteaptă pe Moș Crăciun. Care sunt cele mai cerute cadouri

Peste 4 milioane de copii români și aproape 800 de milioane din toată lumea vor dormi pe furiș în noaptea din an în care Moș Crăciun muncește pe rupte!

Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri
Stiri actuale
Urmărește în timp real traseul lui Moș Crăciun în jurul lumii. Unde aduce acum cadouri

Moș Crăciun a pornit în misiunea sa anuală, livrând cadouri copiilor din întreaga lume. NORAD permite publicului să urmărească în timp real traseul saniei și al renilor săi, de la Polul Nord până în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei.

Ajunul Crăciunului: ce se face și ce nu se face în această noapte. Curiozități despre noaptea în care vine Moș Crăciun
Stiri actuale
Ajunul Crăciunului: ce se face și ce nu se face în această noapte. Curiozități despre noaptea în care vine Moș Crăciun

Ajunul de Crăciun ocupă un loc special în cultura românească, fiind încărcat de semnificații spirituale, obiceiuri vechi și credințe transmise din generație în generație.

 

Tradiții ciudate de Crăciun din jurul lumii care par inventate, dar sunt reale. Locul în care se pun pâze de păianjen în brad
Stiri Diverse
Tradiții ciudate de Crăciun din jurul lumii care par inventate, dar sunt reale. Locul în care se pun pâze de păianjen în brad

Capra de paie din Suedia, bărcuțele împodobite în loc de brad sau Moș Crăciun care vine cu elicopterul în unele zone din SUA, acestea sunt câteva obiceiuri fantastice din jurul lumii.

Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste
Stiri Diverse
Casa lui Moș Crăciun din Laponia. Unde se află și ce poți face în acest loc de poveste

Te-ai întrebat vreodată de unde vine Moș Crăciun? De departe, din Laponia, din orașul Rovaniemi. Acesta este locul magic în care oricine și-ar dori să ajungă în perioada sărbătorilor de iarnă.  

Recomandări
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum
Stiri actuale
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28