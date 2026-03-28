În înregistrarea video, Kamolwan Chanago, în vârstă de 18 ani, este văzută prezentându-se cu încredere pe scenă — înainte de a murmura cuvintele atunci când proteza dentară i s-a desprins vizibil din gură, scrie New York Post.

Evenimentul era transmis în direct pe canalul de YouTube GrandTV, ceea ce a lăsat-o pe concurentă fără posibilitatea de a întrerupe și reîncepe discursul.

În ciuda incidentului cu dinții, Chanago a rămas un exemplu de profesionalism.

În videoclip, frumoasa concurentă s-a întors scurt într-o parte pentru a-și repoziționa sau a-și scoate proteza dentară — apoi a arătat cu îndrăzneală camera o față zâmbitoare și dinți complet intacti, traversând scena cu mantia ei cu pene fluturând și rochia cu paiete strălucind.

Chanago a continuat să cucerească publicul, învârtindu-se pentru spectatori și pozând înainte de a părăsi scena.

Un purtător de cuvânt al Miss Grand International a declarat pentru PEOPLE: „În timpul prezentării sale pe scenă, Kamolwan Chanago a avut parte de un incident minor și neașteptat, în care fațetele dentare i s-au desprins.”

Acesta a continuat: „Ea a gestionat situația cu profesionalism și calm, iar evenimentul a continuat fără întreruperi. Suntem mândri de încrederea și prezența ei scenică pe tot parcursul concursului.”

Reacția ei a fost întâmpinată cu aplauze furtunoase, iar înregistrarea a devenit virală pe rețelele de socializare, numeroși admiratori lăudând-o pe Chanago pentru calmul de care a dat dovadă.

„Un astfel de nivel de stăpânire de sine sub presiune merită tot respectul”, a spus un comentator.

„Ar trebui să câștige concursul pentru că a dat dovadă de atâta calm în timpul a ceea ce ar fi putut fi o urgență medicală dacă le-ar fi înghițit sau dacă ar fi căzut și s-ar fi împiedicat de ele”, a argumentat un spectator.

Alți spectatori online au adoptat o abordare mai critică.

„Ar fi trebuit să folosească Fixodent…”, a fost o recomandare nesolicitată, în timp ce un hater a numit calamitatea „Miss Temu Teeth World”, iar altul a comentat cu umor: „Mama spunea mereu: «Nu vorbi când ai gura plină»”.

Alții încă dezbat dacă Chanago purta într-adevăr fațete dentare, proteze parțiale, proteze dentare sau un „flipper”, un accesoriu dentar cu cleme, comun în rândul copiilor care participă la concursuri de frumusețe din SUA.

Rămâne de văzut dacă această fanfară se va traduce în glorie la concurs; câștigătoarea Miss Grand Thailand va fi desemnată sâmbătă, iar cea care va câștiga titlul va reprezenta Thailanda la Miss Grand International 2026, care va avea loc în India, în octombrie.