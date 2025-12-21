Șaorma și burgerii domină comenzile în România. Restaurantele se adaptează la cererea pentru porții tot mai mari

21-12-2025 | 19:39
Șaorma și burgerii sunt mâncărurile cel mai des comandate anul acesta de români. Platformele de livrare au publicat preferințele pe regiuni, iar în Pitești, de exemplu, fruntașe sunt ciorbele.

Alexia Enescu,  Iulia Ciuhu

În Cluj-Napoca, ingredientul vedetă este usturoiul în sosuri, iar în Iași cea mai cerută e șaorma. Peste tot însă cerința a fost aceeași: ca porțiile să fie generoase.

Într-un restaurant din Cluj-Napoca se simte încă de la intrare aroma puternică de usturoi copt în ulei de măsline și ierburi aromatice. Într-o singură zi se consumă aproape 15 kilograme de usturoi.

Ionela, ospătar: „Clienții folosesc foarte des usturoiul în combinație cu cartofi prăjiți, copți, răscopți, sub orice formă. De obicei de la prânz încolo și dacă se poate porție dublă.”

Dacă ar exista un campionat național de șaorma, probabil Iașiul ar câștiga. Aici oamenii stau la coadă pentru un astfel de produs.

Tânăr: „E specialitatea românului la finalul zilei.”

Unii clienți ai acestei șaormerii mănâncă și de două ori pe zi acest preparat.

Femeie: „Prefer la lipie, e mai ușor și simți toate ingredientele deodată.”

Yazan Ibrahim, manager șaormerie: „Avem clienți care vin și la ora 1-2 la amiază și îi văd și la ora 8-9 seara, de două ori pe zi. Avem o medie de 1500-1600 pe zi.”

Din lista celor mai comandate preparate fac parte și micii, pizza ori ciorbele. Fiecare oraș cu specificul lui.

Alin Șerban, general manager platformă livrări: „Dacă e să vorbim de exemplu de București, pe lângă mâncarea românească, care domină piața, este și mâncarea americană, orientală. Timișoara e un oraș unde se comanda cel mai mult meniul zilei. În Pitești, ciorba, în special ciorba de burtă se comandă cel mai mult. În Arad pizza e de departe pe primul loc.”

Potrivit unei alte platforme de livrare, burgerii au rămas în topul comenzilor din toate marile orașe. Iar bucătarii se întrec în a-i da gust.

Iakab Katalin Julia, șef de sală restaurant: „Este un burger de carne de vită cu sos cheddar curgător și cu ceapă crocantă. Acum acesta este cel mai cerut preparat la noi.”

Clienții care au comandat mâncare anul acesta au căutat și ofertele cu porții cât mai mari.

Dată publicare: 21-12-2025 18:51

