Ce a comandat de mâncare un român de 1 Decembrie. A plătit 1.900 de lei

Micii, ciorba de burtă şi iahnia de fasole s-au aflat în topul comenzilor efectuate de către români, de 1 Decembrie, reiese dintr-o analiză realizată de o platformă de comenzi online.

Potrivit datelor Glovo, publicate miercuri, Ziua Naţională a avut două vârfuri de trafic, respectiv orele 12:00 şi 18:00. În context, minutul de aur a fost înregistrat la ora 18:12, atunci când s-au plasat cele mai multe comenzi pe minut în întreaga zi.

Cea mai mare comandă, de 1 Decembrie, din categoria de preparate tradiţionale, a fost plasată de către un utilizator din Bucureşti şi a avut o valoare de aproximativ 1.900 de lei, conţinând exclusiv mici şi cartofi prăjiţi.

Pe total, din categoria tradiţional şi grill, cele mai comandate preparate, în ziua respectivă, au fost micii, ciorba de burtă şi iahnia de fasole.

De altfel, pe 1 decembrie 2025, România s-a situat pe locul al treilea în reţeaua globală Glovo la comenzile de la supermarketuri şi magazine specializate, după Spania şi Polonia.

Micii, în topul preferințelor

La nivelul ultimelor 12 luni, categoria de preparate tradiţionale şi grill din platforma online a fost dominată de o serie de feluri de mâncare emblematice, în care micul românesc rămâne vedeta livrărilor, urmat de ciorba de burtă. În topul preferinţelor intră şi ciorba de perişoare, ciorba de văcuţă şi ciorba de legume.

Raportat la oraşe, în ultimul an, bucureştenii au comandat cele mai multe preparate tradiţionale şi de tip grill, urmaţi de locuitorii din Constanţa, Braşov, Iaşi, Piteşti şi Cluj-Napoca.

"Dacă extindem analiza la întregul an, Ziua Muncii a fost, culinar, şi Ziua Micului. Pe 1 mai 2025 s-au înregistrat cele mai multe comenzi de preparate tradiţionale în aplicaţie, semn că românii au transformat grătarul clasic de 1 Mai într-un grătar livrat acasă sau la locaţia de relaxare, cu mai puţin timp petrecut la cumpărături şi mai mult timp petrecut cu prietenii şi familia. La nivel de comportament recurent, intervalul de vârf pentru preparatele tradiţionale este ora 12:00, când mulţi utilizatori aleg pentru pauza de prânz ciorbă sau feluri principale consistente. Zilele cu cele mai multe comenzi pentru această categorie sunt miercurea, joia şi vinerea", se arată în analiza citată.

Conform platformei, un utilizator din Sibiu a comandat, în ultimele 12 luni, nu mai puţin de 394 de porţii de papanaşi, iar cea mai mare comandă din întreaga categorie de preparate tradiţionale a depăşit valoarea de 7.300 de lei, aceasta fiind plasată de un utilizator din Bucureşti şi a inclus, printre altele, porţii de mici, cârnaţi, mămăligă, cartofi la cuptor şi ciolan afumat.

Glovo este o platformă fondată în anul 2015 la Barcelona, ce operează, în prezent, în 22 de ţări din Europa, Asia Centrală şi Africa.

