Românii sunt campioni la dat mai departe cadouri nedorite. Jumătate din daruri sunt refolosite sau reciclate după Crăciun

Stiri Diverse
13-12-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Deși sunt campioni la “dat mai departe” cadouri care nu le-au plăcut, unii români pregătesc deja căni, mănuși, eșarfe și pijamale pe care să le ofere dacă apare un musafir neașteptat.

autor
Adriana Stere

Potrivit studiilor făcute de comercianți, anual 30 la sută dintre noi aruncăm sau returnăm cel puțin, un cadou iar 8 din 10 aflăm că darul oferit i-a picat, prost sau nu i-a venit, destinatarului.

Să deschidem o listă de cadouri care nu vor fi bine primite.

Persoană:Produsele de slăbit nu mi se par potrivite”.

Desigur, și cremele antirid, abonamentele la sală și deodorantele. Dar cele mai detestate cadouri de Crăciun, conform analizelor făcute de comercianții care primesc retururi după sărbători, sunt cele repetitive.

Citește și
decoratiuni
Românii se pregătesc pentru sărbători cu decorațiuni spectaculoase. Care sunt ornamentele care domină piața anul acesta

Persoană: „Eșarfe. Și lasă eticheta cu 2-3 dolari, e de prost gust”.

Alese la nimereală, deseori se șterg din memorie și apar iar în brațele destinatarului. Cazul acestui domn... aceiași boxeri și același parfum, oferite anual tatălui. Însă lumea cadourilor nedorite nu are limite.

De fiecare dată când îi cer ceva anume (soției), îmi dă exact opusul, deci...

Persoană: „O cană e binevenită, da”.

Persoană: „Pijamale. A, am primit unele, dar îmi erau mici și am dăruit-o fiicei mele”.

Cadouri neinspirate sunt și portofelele ieftine și goale. Urmează ”reciclatele”

Românii sunt campioni, față de alte popoare, jumătate dau mai departe din ce au primit, fără remușcări.
În plus, tăiați definitiv de pe listă hainele largi sau demodate, bijuteriile și accesoriile de tinichea.

Corespondent PRO TV: „Arta de a dărui are o regulă de aur - faceți un efort! Dacă n-aveți timp sau chef să aflați de la terți preferințele persoanei, măcar luați cadoul de la un magazin cu o politică solidă de retur. Cel puțîn 30 de zile pentru a da produsul înapoi, varianta de a lua banii și, ideal, un loc unde să testeze pe pielea să. Gusturile la parfumuri și cosmetice sunt diverse și imprevizibile”.

Iar dacă vă gândiți la aparate și produse de curățenie, să stiți că acestea sunt acceptate numai la cerere.

Campania „Încalță un copil de iarnă” aduce ghete noi copiilor fără posibilități. Se strâng mii de perechi în toată țara

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, reciclare, cadouri,

Dată publicare: 13-12-2025 19:33

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Românii se pregătesc pentru sărbători cu decorațiuni spectaculoase. Care sunt ornamentele care domină piața anul acesta
Stiri Diverse
Românii se pregătesc pentru sărbători cu decorațiuni spectaculoase. Care sunt ornamentele care domină piața anul acesta

Dacă vă grăbiți să împodobiți casa pentru sărbătorile de iarnă, aflați că anul acesta se poartă fundele mari, de catifea și aranjamentele care conțin combinații surprinzătoare: vechi și nou sau flori proaspete alături de plante uscate.

Nori – ingredientul japonez care transformă orice fel de mâncare într-o experiență asiatică
Stiri Diverse
Nori – ingredientul japonez care transformă orice fel de mâncare într-o experiență asiatică

Nori este o algă marină bine cunoscută, cu un gust umami blând. Aceste foi de nori ne-prăjite sunt delicioase în supe (miso) și salate. Nori este recoltat folosind metode tradiționale în golful Ise-Shima din Japonia.

Bune maniere la nuntă. Cum să te comporți dacă ești invitat
Stiri Diverse
Bune maniere la nuntă. Cum să te comporți dacă ești invitat

Bunele maniere la nuntă contribuie la crearea unei atmosfere plăcute și respectuoase pentru toți participanții. Comportamentul unui invitat poate influența experiența generală a evenimentului.

Recomandări
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE
Stiri externe
Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28