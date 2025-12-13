Românii sunt campioni la dat mai departe cadouri nedorite. Jumătate din daruri sunt refolosite sau reciclate după Crăciun

Deși sunt campioni la “dat mai departe” cadouri care nu le-au plăcut, unii români pregătesc deja căni, mănuși, eșarfe și pijamale pe care să le ofere dacă apare un musafir neașteptat.

Potrivit studiilor făcute de comercianți, anual 30 la sută dintre noi aruncăm sau returnăm cel puțin, un cadou iar 8 din 10 aflăm că darul oferit i-a picat, prost sau nu i-a venit, destinatarului.

Să deschidem o listă de cadouri care nu vor fi bine primite.

Persoană: „Produsele de slăbit nu mi se par potrivite”.

Desigur, și cremele antirid, abonamentele la sală și deodorantele. Dar cele mai detestate cadouri de Crăciun, conform analizelor făcute de comercianții care primesc retururi după sărbători, sunt cele repetitive.

Persoană: „Eșarfe. Și lasă eticheta cu 2-3 dolari, e de prost gust”.

Alese la nimereală, deseori se șterg din memorie și apar iar în brațele destinatarului. Cazul acestui domn... aceiași boxeri și același parfum, oferite anual tatălui. Însă lumea cadourilor nedorite nu are limite.

De fiecare dată când îi cer ceva anume (soției), îmi dă exact opusul, deci...

Persoană: „O cană e binevenită, da”.

Persoană: „Pijamale. A, am primit unele, dar îmi erau mici și am dăruit-o fiicei mele”.

Cadouri neinspirate sunt și portofelele ieftine și goale. Urmează ”reciclatele”

Românii sunt campioni, față de alte popoare, jumătate dau mai departe din ce au primit, fără remușcări.

În plus, tăiați definitiv de pe listă hainele largi sau demodate, bijuteriile și accesoriile de tinichea.

Corespondent PRO TV: „Arta de a dărui are o regulă de aur - faceți un efort! Dacă n-aveți timp sau chef să aflați de la terți preferințele persoanei, măcar luați cadoul de la un magazin cu o politică solidă de retur. Cel puțîn 30 de zile pentru a da produsul înapoi, varianta de a lua banii și, ideal, un loc unde să testeze pe pielea să. Gusturile la parfumuri și cosmetice sunt diverse și imprevizibile”.

Iar dacă vă gândiți la aparate și produse de curățenie, să stiți că acestea sunt acceptate numai la cerere.

