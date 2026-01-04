Cât a ajuns să coste o lecție de schi în 2026. Chiar și așa, monitorii au programul aproape plin

Stiri Diverse
04-01-2026 | 19:41
Odată cu ninsorile și deschiderea pârtiilor au început și lecțiile de schi. În toate stațiunile sunt elevi noi, dar și unii care vor să-și perfecționeze tehnica și să alunece cât mai bine pe zăpadă.

Alexandra Clej,  Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran,  Octavian Moldovan

Instructorii au agenda plină de dimineață și până seara. În funcție de stațiune, față de sezonul trecut, prețurile au mai crescut cu 5 până la 15%.

La început cu mișcări nesigure, apoi din ce în ce mai încrezătoare. Lecțiile de schi avansează repede, cu încurajări.

O familie nu mai e la prima experiență. Dar tatăl și fiica au vrut să își perfecționeze tehnica. Așa că își continuă lecțiile în Poiana Brașov.

„Trebuie să îmi mai amintesc puțin să mă asigur să nu mă accidentez” spune tânăra

„Niciodată nu am învățat totul foarte bine. Așa să cădem la vale, merge, dar important e cum” explică tatăl ei.

Până să înceapă ninsoarea, puțini s-au înscris, dar acum...

Bogdan Radu, instructor de schi: A început lumea să vină din ce în ce mai mult. Toată lumea se bucură de zăpadă.”

Motivația potrivită

În Poiana Brașov, o lecție de schi cu un instructor profesionist costă 290 de lei. Dacă durează două ore, prețul e 500 de lei. Tarifele sunt cu aproximativ 15% mai mari ca sezonul trecut. Dar ziua a început cu un hop. Unii turiști își planificaseră ore de schi pentru dimineață, când drumul spre Poiană a fost blocat.

Vlad Nimăt, coordonator școala de schi: Ni s-au anulat peste 50% din lecţiile care erau astăzi, speram să reprogrameze.”

În Buscat, județul Cluj, unii învățăcei au avansat cu motivația potrivită. „Îmi dai un jeleu?” –spune o fetiță.

Alții se gândesc să suplimenteze numărul de ore.

Prețurile au crescut cu 5% față de sezonul trecut.

Agnes Ruskal, instructor de schi: E cerere mult mai mare decât ne aşteptam. O lecție de o oră este 190 de lei în weekenduri şi vacanțe şi dacă veniți două ore, e 350. Avem şi reduceri în timpul săptămânii.”

La Păltiniș, Lia ia lecții de schi cu vărul ei, el îi dă indicații: „Hai, dreptul, stângul, dreptul, stângul. Schiul paralel tot timpul. Fără frică, așa!”

Pe pârtiile mai lungi, cei care stăpânesc deja bine schiurile se bucură de priveliștea spre Munții Cindrel.

Schior: „E o zăpadă bună acum, o zăpadă ce s-a așternut bine, aproape ninge încontinuu, va ninge și următoarele zile, ne bucurăm cât se poate de alb.”

Aici, o lecție de schi individuală costă 180 de lei, cu 12% mai mult față de sezonul trecut. 

