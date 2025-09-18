Industria din România care trimite 90% din marfă la export. Produsele sunt considerate prea scumpe de români

Stiri Diverse
18-09-2025 | 20:14
×
Codul embed a fost copiat

Mobila românească ajunge în tot mai multe case din străinătate. Nemții, francezii, și cehii își amenajează locuințele cu piese de mobilier, fabricate în România, în timp ce pentru mulți români sunt prea scumpe.

autor
Delia Bîrla

Aproape 90% din producție merge la export. În țară, oamenii aleg tot mai des mobilă din China, Polonia sau Turcia. Vestea bună, este că față de anii trecuți producția a început să crească.

Un stil clasic reinterpretat și texturi naturale, cu detalii rustice domină anul acesta, spun producătorii, care folosesc tot mai mult lemnul masiv. Totodată, accentul se pune și pe mobilier durabil și sustenabil, creat pentru confort și funcționalitate. Aceste tendințe se regăsesc și la Târgul de mobilă deschis în Capitală.

Femeie: „Mi-a plăcut foarte mult că sunt de lemn și că au totuși un design foarte modern”.

Crețu Voicu Ștefan, designer: „Încep să pună accentul pe lucrurile autentice făcute de mână umană și spun asta pentru că observ din ce în ce mai multe produse care duc spre artizant, spre o zonă de asta produsă poate nu în serii foarte mari, dar cu materiale durabile, materiale bune. În general lemn masiv, predomină extraordinar de mult lemnul natural vizibil”.

Citește și
tir-magazin
Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă

Carmen Costache, reprezentant producător de mobilă: „Toamna este o perioadă foarte bună. Lumea își schimbă mobilierul din casă, termină cu vacanțele și începe să își amenajeze locuința”.

După o perioadă dificilă, producția de mobilă a înregistrat o creștere de 16,7% în primele șase luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Și prețurile au avut o creștere ușoară de 5 procente în medie. Cele mai multe piese de mobilier ajung însă în alte țări.

Szel Gabor, producător de mobilă: Noi 65% din volumul nostru de producție exportăm în țările din Europa, Germania, Franța...și 35% pe piața internă care este în creștere în fiecare an”.

De altfel, cele mai recente date arată că în primele 5 luni ale acestui an am exportat mobilă cu aproape 4% mai multă față de aceeași perioadă din 2024 de peste 1 milion de euro. Pe altă parte, importul a crescut cu peste 14 procente în același interval.

Dumitru Blaga, Președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România: „Suntem unii dintre exportatorii recunoscuți pe locul 11 în lume și pe locul 6 în Europa. În acest moment vedem că există un interes pentru mobila românească numai să îl facem să fie și competitiv”.

România exportă cea mai multă mobilă în Germania, Franța ori Cehia. În același timp, mulți români cumpără mobilier adus din China, Polonia sau Turcia.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, export, mobila, renovare,

Dată publicare: 18-09-2025 20:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
NEWS ALERT Cutremur în fotbalul românesc! O echipă tare din Superligă riscă să-și piardă stadionul
Citește și...
Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului
Stiri Sociale
Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului

Aproape toți angajații unei fabrici de mobilă din Bihor lucrau mai mult decât era specificat în contractele lor de muncă. Rezultatele unui control ITM a fost anunțat miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole.

Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă
Stiri actuale
Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă

Accident rutier mai puțin obișnuit joi dimineață în Cluj-Napoca. Un tir a ajuns într-un magazin de la parterul unui bloc după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului în condiţii de ploaie măruntă.

România a inaugurat două unități de terapie mobilă aeriană. Modulele pot transporta, simultan, 4 pacienți în stare critică
Stiri actuale
România a inaugurat două unități de terapie mobilă aeriană. Modulele pot transporta, simultan, 4 pacienți în stare critică

Două unități pentru terapie mobilă aeriană au fost inaugurate de către Departamentul pentru Situații de Urgență, la Baza Militară 90.

Dosar penal după bătaia dintre români și nepalezi la o fabrică de mobilă din Baia Mare. De la ce a pornit conflictul
Stiri actuale
Dosar penal după bătaia dintre români și nepalezi la o fabrică de mobilă din Baia Mare. De la ce a pornit conflictul

Poliţiştii din Baia Mare au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în cazul conflictului dintre muncitorii români şi nepalezi de la o fabrică de mobilă din Baia Mare.

Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”
Stiri actuale
Revoltă într-o comună din Prahova unde a fost montată o antenă 5G, lângă case. „Nu știu dacă radiază sau nu, nu avem nevoie”

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Recomandări
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Septembrie 2025

49:30

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28