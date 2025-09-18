Industria din România care trimite 90% din marfă la export. Produsele sunt considerate prea scumpe de români

Mobila românească ajunge în tot mai multe case din străinătate. Nemții, francezii, și cehii își amenajează locuințele cu piese de mobilier, fabricate în România, în timp ce pentru mulți români sunt prea scumpe.

Aproape 90% din producție merge la export. În țară, oamenii aleg tot mai des mobilă din China, Polonia sau Turcia. Vestea bună, este că față de anii trecuți producția a început să crească.

Un stil clasic reinterpretat și texturi naturale, cu detalii rustice domină anul acesta, spun producătorii, care folosesc tot mai mult lemnul masiv. Totodată, accentul se pune și pe mobilier durabil și sustenabil, creat pentru confort și funcționalitate. Aceste tendințe se regăsesc și la Târgul de mobilă deschis în Capitală.

Femeie: „Mi-a plăcut foarte mult că sunt de lemn și că au totuși un design foarte modern”.

Crețu Voicu Ștefan, designer: „Încep să pună accentul pe lucrurile autentice făcute de mână umană și spun asta pentru că observ din ce în ce mai multe produse care duc spre artizant, spre o zonă de asta produsă poate nu în serii foarte mari, dar cu materiale durabile, materiale bune. În general lemn masiv, predomină extraordinar de mult lemnul natural vizibil”.

Carmen Costache, reprezentant producător de mobilă: „Toamna este o perioadă foarte bună. Lumea își schimbă mobilierul din casă, termină cu vacanțele și începe să își amenajeze locuința”.

După o perioadă dificilă, producția de mobilă a înregistrat o creștere de 16,7% în primele șase luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Și prețurile au avut o creștere ușoară de 5 procente în medie. Cele mai multe piese de mobilier ajung însă în alte țări.

Szel Gabor, producător de mobilă: „Noi 65% din volumul nostru de producție exportăm în țările din Europa, Germania, Franța...și 35% pe piața internă care este în creștere în fiecare an”.

De altfel, cele mai recente date arată că în primele 5 luni ale acestui an am exportat mobilă cu aproape 4% mai multă față de aceeași perioadă din 2024 de peste 1 milion de euro. Pe altă parte, importul a crescut cu peste 14 procente în același interval.

Dumitru Blaga, Președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România: „Suntem unii dintre exportatorii recunoscuți pe locul 11 în lume și pe locul 6 în Europa. În acest moment vedem că există un interes pentru mobila românească numai să îl facem să fie și competitiv”.

România exportă cea mai multă mobilă în Germania, Franța ori Cehia. În același timp, mulți români cumpără mobilier adus din China, Polonia sau Turcia.

