Dosar penal după bătaia dintre români și nepalezi la o fabrică de mobilă din Baia Mare. De la ce a pornit conflictul

Stiri actuale
24-08-2025 | 18:22
Un polițist aflat în misiune a lovit cu autospeciala o femeie care traversa strada, în București
Shutterstock

Poliţiştii din Baia Mare au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, în cazul conflictului dintre muncitorii români şi nepalezi de la o fabrică de mobilă din Baia Mare.

autor
Adrian Popovici

Incidentul, care ar fi pornit din cauza unui borcan cu aracet, a degenerat într-o bătaie generală, potrivit imaginilor apărute în spaţiul public.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de poliţie Maramureş, poliţiştii au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că în incinta unei societăţi comerciale din Baia Mare ar fi izbucnit un conflict între mai mulţi angajaţi ai fabricii respective.

„La data de 23 august a.c., după ce au intervenit la un apel semnalat prin apel unic de urgenţă 112, în incinta unei societăţi comerciale, poliţiştii din Baia Mare au stabilit că între mai mulţi angajaţi ar fi izbucnit un conflict, tulburând ordinea şi liniştea publică. În urma intervenţiei, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precizează IPJ Maramureş într-un comunicat de presă.

Sursa citată precizează că poliţiştii au declanşaat activităţi specifice în cadrul dosarelor penale în vederea identificării tuturor persoanelor implicate şi dispunerii măsurilor legale, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Citește și
studenti master
România are o pondere mai mare de studenți străini decât Italia sau Spania. Câți se află în total în Uniunea Europeană

Conflict între muncitorii români și cei străini

Sâmbătă, la o fabrică de mobilă din Baia Mare a izbucnit un conflict între doi muncitori, un român şi un nepalez, din cauza refuzului unuia dintre ei de -ai da celuilalt un recipient cu aracet. Conflictul a degenerat rapid şi s-a transformat într-o bătaie generală între români şi nepalezi, chiar în timpul programului de lucru, când s-au folosit pumni, picioare şi chiar bâte şi s-au adresat injurii dure, potrivit imaginilor surprinse de camere de supraveghere şi distribuite apoi în spaţiul public.

Paznicii fabricii au intervenit pentru oprirea violenţelor, iar o persoană a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor.

Conform unor surse din interiorul societăţii, între muncitorii români şi cei nepalezi existau tensiuni mai vechi pe motiv că străinii ar accepta salarii mai mici şi le-ar reduce astfel şansele românilor de a solicita majorări salariale.

Sursa: News.ro

Etichete: baia mare, muncitori straini, muncitori straini in romania,

Dată publicare: 24-08-2025 18:22

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Christine Lagarde: Imigrația a susținut creșterea economică a zonei euro
Stiri externe
Christine Lagarde: Imigrația a susținut creșterea economică a zonei euro

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat sâmbătă, la simpozionul anual al Rezervei Federale, că afluxul de muncitori străini a reprezentat un factor crucial pentru creșterea economică a zonei euro în ultimii ani.

România are o pondere mai mare de studenți străini decât Italia sau Spania. Câți se află în total în Uniunea Europeană
Stiri Educatie
România are o pondere mai mare de studenți străini decât Italia sau Spania. Câți se află în total în Uniunea Europeană

Un număr de 1,76 milioane de studenţi străini urmau cursuri la universităţile din Uniunea Europeană în anul 2023, echivalentul a 8,4% dintre toţii studenţii din UE, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12