Rețeta autentică de Cheesecake New York. Desertul spectaculos cu care îți impresionezi toți oaspeții

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Cheesecake clasic în stil New York
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Cremos, dens și cu o textură fină care se topește în gură, Cheesecake-ul New York este regele neîncoronat al deserturilor americane.

autor
Mădălina Cristea

Spre deosebire de variantele fără coacere, reteta clasică obținută la cuptor oferă acel echilibru perfect între blatul crocant de biscuiți și umplutura bogată din cremă de brânză fină și smântână acrișoară.

Deși pare un desert pretențios de cofetărie, secretul reușitei stă în câteva reguli simple de coacere.

Bogată, cremoasă și densă, cu o bază crocantă și untoasă din biscuiți, această prăjitură clasică în stil New York este tot ceea ce ar trebui să fie un cheesecake perfect.

Cheesecake este un desert pe bază de cremă care necesită coacere blândă într-o baie de apă pentru a obține textura fină și mătăsoasă caracteristică și pentru a preveni apariția crăpăturilor.

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Ingrediente pentru cheesecake

  • Biscuiți digestivi mărunțiți: formează baza cheesecake-ului și oferă o textură dulce și crocantă.
  • Unt: leagă firimiturile de biscuiți și adaugă un gust bogat bazei.
  • Zahăr: îndulcește atât baza, cât și umplutura.
  • Cremă de brânză: este ingredientul principal al umpluturii și oferă textura bogată și cremoasă, precum și gustul ușor acrișor. Crema de brânză trebuie folosită la temperature camerei. Rece nu se omogenizează bine și poate lăsa cocoloașe în compoziție.
  • Făină albă: deși poate părea neobișnuită într-un cheesecake, făina este unul dintre secretele reușitei. O cantitate mică de amidon ajută la prevenirea crăpăturilor și face umplutura mai ușoară și mai aerată.
  • Extract de vanilie și coajă/suc de lămâie: oferă aromă, prospețime și suficientă aciditate pentru a echilibra gustul bogat al cheesecake-ului.
  • Ouă: oferă structură și stabilitate și ajută cheesecake-ul să se închege.
  • Smântână: adaugă aciditate, umiditate și o textură fină și cremoasă.

Ustensile necesare

Pentru Cheesecake veți avea nevoie de o formă de copt cu pereți detașabili (formă de tort cu inel detașabil) de 23 sau 25 cm și folie de aluminiu rezistentă. Pereții detașabili fac cheesecake-ul ușor de scos din formă, însă acest tip de formă poate permite apei să pătrundă în interior. Înfășurarea formei în folie de aluminiu împiedică infiltrarea apei în timpul coacerii la bain-marie.

O alternativă este să introduceți forma cu pereți detașabili într-o tavă mai mare, astfel încât să nu mai fie nevoie de folie. Veți avea nevoie, de asemenea, de un mixer electric pentru prepararea compoziției și de o tavă mare pentru friptură, în care se va face baia de apă.

Instrucțiuni de preparare, pas cu pas

Pregătirea formei

Începe prin a înveli o formă de copt cu pereți detașabili în două straturi de folie de aluminiu rezistentă, având grijă să acoperi atât baza, cât și pereții. Folia împiedică apa să pătrundă în formă în timpul coacerii la bain-marie. La final, pulverizează interiorul formei cu spray antiaderent.

Prepararea blatului de biscuiți

Pune biscuiții Graham mărunțiți într-un bol și amestecă-i cu untul topit, zahărul și sarea, până când obții o compoziție omogenă și bine umezită.

Transferă amestecul în forma pregătită și presează-l într-un strat uniform pe toată suprafața bazei. Pentru a obține un blat compact, poți folosi fundul unui pahar sau al unei căni de măsurare.

Coace blatul până când capătă o ușoară nuanță aurie și este suficient de ferm. Lasă-l să se răcească înainte de a adăuga crema.

Prepararea cremei de cheesecake

În bolul unui mixer electric, mixează crema de brânză împreună cu zahărul și făina, la viteză medie, timp de aproximativ un minut, până când compoziția devine fină și cremoasă, fără cocoloașe.

Adaugă extractul de vanilie, coaja și sucul de lămâie, precum și sarea. Încorporează apoi ouăle, pe rând, mixând după fiecare adăugare doar cât este necesar pentru omogenizare. Răzuiește, dacă este nevoie, pereții bolului pentru ca toate ingredientele să fie bine încorporate.

La final, adaugă smântâna și amestecă până când obții o compoziție uniformă.

Evită să mixezi excesiv după adăugarea ouălor. Dacă în compoziție se încorporează prea mult aer, cheesecake-ul poate crăpa în timpul coacerii.

Asamblarea și coacerea

Toarnă crema peste blatul de biscuiți și nivelează ușor suprafața.

Așază forma într-o tavă mai mare și toarnă apă clocotită în tavă, astfel încât nivelul acesteia să ajungă la aproximativ 2,5 centimetri pe exteriorul formei. Coacerea la bain-marie permite cheesecake-ului să se gătească lent și uniform, reducând riscul ca desertul să se usuce sau să se crape.

Coace cheesecake-ul la 165°C, până când marginile sunt ferme, iar centrul încă are o ușoară mișcare atunci când forma este scuturată delicat. Desertul va continua să se închege pe măsură ce se răcește.

Dacă suprafața începe să se rumenească prea mult înainte ca cheesecake-ul să fie gata, acoperă-l lejer cu folie de aluminiu și continuă coacerea.

Răcirea și refrigerarea

După coacere, lasă cheesecake-ul să se răcească în baia de apă timp de aproximativ 45 de minute. Răcirea treptată ajută la prevenirea apariției crăpăturilor pe suprafața desertului.

Scoate apoi forma din apă și transferă cheesecake-ul la frigider pentru cel puțin 8 ore, de preferat peste noapte. În acest interval, crema se va închega complet, iar aromele se vor combina.

Pentru felii cât mai uniforme, folosește un cuțit ascuțit trecut prin apă fierbinte și șters înainte de fiecare tăiere.

Cheesecake-ul poate fi pregătit cu până la două zile în avans și păstrat la frigider. De asemenea, desertul poate fi congelat pentru o perioadă de până la 3 luni.

Cum poți servi cheesecake-ul

Acest cheesecake este delicios și simplu, dar poate fi decorat cu ușurință pentru ocazii speciale. Îl poți servi cu fructe de pădure proaspete și sos de fructe de pădure, pentru un contrast dulce-acrișor și răcoritor, sau cu sos de caramel și frișcă, dacă îți dorești un desert mai bogat.

Cheesecake clasic în stil New York – rețeta clasică

Această rețetă simplă și sigură de cheesecake oferă un desert dens, bogat și cremos, cu o aromă irezistibilă, perfect pentru orice ocazie și cu care vei impresiona cu siguranță.

Ingrediente

Pentru bază:

  • 1½ căni de biscuiți Graham mărunțiți, obținuți din aproximativ 12 biscuiți întregi
  • 5 linguri de unt nesărat, topit
  • 2 linguri de zahăr
  • ⅛ linguriță de sare

Pentru umplutură:

  • 907 g cremă de brânză (patru pachete a câte 227 g), la temperatura camerei
  • 2 căni de zahăr
  • 3 linguri de făină albă
  • 4 lingurițe de extract de vanilie
  • 1 linguriță de coajă rasă de lămâie, de la 1 lămâie
  • 2 lingurițe de suc proaspăt de lămâie, de la 1 lămâie
  • ¼ linguriță de sare
  • 6 ouă mari
  • ½ cană de smântână
  • Ustensile speciale: formă de tort cu pereți detașabili de 23-25 cm și folie de aluminiu rezistentă, de aproximativ 46 cm lățime
  • Sos de fructe de pădure, pentru servire, opțional

Mod de preparare

Pentru bază:

  • Preîncălzește cuptorul la 190°C și așază grătarul cuptorului în partea inferioară din mijloc. Înfășoară o formă de tort cu pereți detașabili de 23-25 cm într-o bucată mare de folie de aluminiu rezistentă, acoperind partea inferioară și urcând până la partea de sus, astfel încât să nu existe îmbinări pe fundul sau pe pereții formei. Repetă operațiunea cu încă o folie. Pulverizează interiorul formei cu spray antiaderent.
  • Pregătește baza: într-un bol mediu, amestecă biscuiții Graham mărunțiți, untul topit, zahărul și sarea. Amestecă până când ingredientele sunt bine omogenizate. Presează compoziția într-un strat uniform pe fundul formei pregătite. Coace baza timp de 10 minute, până când se fixează. Scoate forma din cuptor și las-o deoparte.
  • Redu temperatura cuptorului la 165°C. Pune apă la fiert.
  • Pregătește compoziția: în bolul mixerului electric, prevăzut cu paletă sau teluri, bate crema de brânză, zahărul și făina la viteză medie până când amestecul devine fin, aproximativ 1 minut. Răzuiește fundul și pereții bolului pentru a te asigura că ingredientele sunt omogenizate uniform.
  • Adaugă vanilia, coaja și sucul de lămâie și sarea. Mixează la viteză mică până când ingredientele sunt încorporate. Adaugă ouăle unul câte unul, mixând la viteză mică după fiecare, până când sunt încorporate. Răzuiește pereții bolului ori de câte ori este necesar. Adaugă smântâna și amestecă. Compoziția trebuie să fie uniformă, dar evită să o mixezi excesiv.
  • Verifică dacă temperatura cuptorului a ajuns la 165°C, apoi așază forma cu cheesecake-ul într-o tavă mare. Toarnă compoziția peste baza de biscuiți. Toarnă apa clocotită în tava mare, astfel încât să ajungă la aproximativ 2,5 cm pe pereții formei.
  • Coace cheesecake-ul timp de 1 oră și 30 de minute până la 1 oră și 45 de minute. Dacă începe să devină prea auriu la suprafață spre finalul coacerii, acoperă-l lejer cu folie de aluminiu.
  • Cheesecake-ul nu trebuie să mai aibă aspect lichid, însă centrul trebuie să se miște ușor atunci când forma este mișcată. Va continua să se gătească pe măsură ce se răcește.
  • Scoate cu grijă tava mare din cuptor și așaz-o pe un grătar de răcire. Lasă cheesecake-ul să se răcească în baia de apă până când aceasta devine călduță, aproximativ 45 de minute.
  • Scoate forma din baia de apă și îndepărtează folia. Dacă este necesar, trece un cuțit cu lama subțire pe marginea cheesecake-ului pentru a te asigura că nu s-a lipit de pereții formei. Acest lucru poate provoca apariția crăpăturilor pe măsură ce desertul se răcește.
  • Acoperă cheesecake-ul cu folie alimentară și pune-l la frigider pentru cel puțin 8 ore sau peste noapte.

Pentru servire

Îndepărtează pereții detașabili ai formei. Poți servi cheesecake-ul direct de pe baza formei. Dacă vrei să-l transferi pe un platou, trece o spatulă lungă și subțire între baza de biscuiți și fundul formei, apoi folosește două spatule mari pentru a transfera cu grijă cheesecake-ul pe platou.

Taie-l cu un cuțit ascuțit, ștergând lama după fiecare felie. Servește-l cu sos de fructe de pădure, dacă dorești.

Păstrare și congelare

Cheesecake-ul poate fi păstrat la frigider, în forma cu pereți detașabili și bine acoperit cu folie alimentară, timp de până la două zile.

De asemenea, poate fi congelat timp de până la 3 luni. Pentru congelare, pune cheesecake-ul pentru scurt timp în congelator, fără să-l acoperi, pentru a se întări. Apoi învelește-l foarte bine în două straturi de folie de aluminiu sau folie specială pentru congelator ori pune-l într-o pungă rezistentă pentru congelator.

Lasă-l să se dezghețe în frigider în noaptea dinaintea zilei în care vrei să-l consumi.

Sfaturi utile pentru un cheesecake perfect

Formele cu pereți detașabili sunt cunoscute pentru faptul că pot permite scurgerea apei. Deoarece cheesecake-ul se coace într-o baie de apă, folia de aluminiu împiedică apa să pătrundă în interior în timpul coacerii.

Nu încerca să folosești folie de aluminiu obișnuită, de 30 cm lățime. Nu trebuie să existe îmbinări ale foliei pe fundul sau pe pereții formei. Indiferent cât de bine sau de multe ori înfășori forma, dacă există îmbinări expuse la apă, aceasta își va găsi în cele din urmă drumul spre interior.

Chiar și atunci când forma este înfășurată corect, este posibil ca în interiorul foliei să apară ocazional condens. Dacă se întâmplă acest lucru, nu te îngrijora – este posibil ca baza de biscuiți să fie doar puțin umedă pe margini. Îndepărtează pur și simplu pereții detașabili ai formei înainte de a pune cheesecake-ul la frigider și lasă-l să se usuce în frigider.

Etichete: cheesecake, desert, retete,

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