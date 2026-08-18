Rețeta autentică de Cheesecake New York. Desertul spectaculos cu care îți impresionezi toți oaspeții

Spre deosebire de variantele fără coacere, reteta clasică obținută la cuptor oferă acel echilibru perfect între blatul crocant de biscuiți și umplutura bogată din cremă de brânză fină și smântână acrișoară.

Deși pare un desert pretențios de cofetărie, secretul reușitei stă în câteva reguli simple de coacere.

Bogată, cremoasă și densă, cu o bază crocantă și untoasă din biscuiți, această prăjitură clasică în stil New York este tot ceea ce ar trebui să fie un cheesecake perfect.

Cheesecake este un desert pe bază de cremă care necesită coacere blândă într-o baie de apă pentru a obține textura fină și mătăsoasă caracteristică și pentru a preveni apariția crăpăturilor.

Ingrediente pentru cheesecake

Biscuiți digestivi mărunțiți: formează baza cheesecake-ului și oferă o textură dulce și crocantă.

formează baza cheesecake-ului și oferă o textură dulce și crocantă. Unt: leagă firimiturile de biscuiți și adaugă un gust bogat bazei.

leagă firimiturile de biscuiți și adaugă un gust bogat bazei. Zahăr: îndulcește atât baza, cât și umplutura.

îndulcește atât baza, cât și umplutura. Cremă de brânză: este ingredientul principal al umpluturii și oferă textura bogată și cremoasă, precum și gustul ușor acrișor. Crema de brânză trebuie folosită la temperature camerei. Rece nu se omogenizează bine și poate lăsa cocoloașe în compoziție.

este ingredientul principal al umpluturii și oferă textura bogată și cremoasă, precum și gustul ușor acrișor. Crema de brânză trebuie folosită la temperature camerei. Rece nu se omogenizează bine și poate lăsa cocoloașe în compoziție. Făină albă: deși poate părea neobișnuită într-un cheesecake, făina este unul dintre secretele reușitei. O cantitate mică de amidon ajută la prevenirea crăpăturilor și face umplutura mai ușoară și mai aerată.

deși poate părea neobișnuită într-un cheesecake, făina este unul dintre secretele reușitei. O cantitate mică de amidon ajută la prevenirea crăpăturilor și face umplutura mai ușoară și mai aerată. Extract de vanilie și coajă/suc de lămâie : oferă aromă, prospețime și suficientă aciditate pentru a echilibra gustul bogat al cheesecake-ului.

oferă aromă, prospețime și suficientă aciditate pentru a echilibra gustul bogat al cheesecake-ului. Ouă: oferă structură și stabilitate și ajută cheesecake-ul să se închege.

oferă structură și stabilitate și ajută cheesecake-ul să se închege. Smântână: adaugă aciditate, umiditate și o textură fină și cremoasă.

Ustensile necesare

Pentru Cheesecake veți avea nevoie de o formă de copt cu pereți detașabili (formă de tort cu inel detașabil) de 23 sau 25 cm și folie de aluminiu rezistentă. Pereții detașabili fac cheesecake-ul ușor de scos din formă, însă acest tip de formă poate permite apei să pătrundă în interior. Înfășurarea formei în folie de aluminiu împiedică infiltrarea apei în timpul coacerii la bain-marie.

O alternativă este să introduceți forma cu pereți detașabili într-o tavă mai mare, astfel încât să nu mai fie nevoie de folie. Veți avea nevoie, de asemenea, de un mixer electric pentru prepararea compoziției și de o tavă mare pentru friptură, în care se va face baia de apă.

Instrucțiuni de preparare, pas cu pas

Pregătirea formei

Începe prin a înveli o formă de copt cu pereți detașabili în două straturi de folie de aluminiu rezistentă, având grijă să acoperi atât baza, cât și pereții. Folia împiedică apa să pătrundă în formă în timpul coacerii la bain-marie. La final, pulverizează interiorul formei cu spray antiaderent.

Prepararea blatului de biscuiți

Pune biscuiții Graham mărunțiți într-un bol și amestecă-i cu untul topit, zahărul și sarea, până când obții o compoziție omogenă și bine umezită.

Transferă amestecul în forma pregătită și presează-l într-un strat uniform pe toată suprafața bazei. Pentru a obține un blat compact, poți folosi fundul unui pahar sau al unei căni de măsurare.

Coace blatul până când capătă o ușoară nuanță aurie și este suficient de ferm. Lasă-l să se răcească înainte de a adăuga crema.

Prepararea cremei de cheesecake

În bolul unui mixer electric, mixează crema de brânză împreună cu zahărul și făina, la viteză medie, timp de aproximativ un minut, până când compoziția devine fină și cremoasă, fără cocoloașe.

Adaugă extractul de vanilie, coaja și sucul de lămâie, precum și sarea. Încorporează apoi ouăle, pe rând, mixând după fiecare adăugare doar cât este necesar pentru omogenizare. Răzuiește, dacă este nevoie, pereții bolului pentru ca toate ingredientele să fie bine încorporate.

La final, adaugă smântâna și amestecă până când obții o compoziție uniformă.

Evită să mixezi excesiv după adăugarea ouălor. Dacă în compoziție se încorporează prea mult aer, cheesecake-ul poate crăpa în timpul coacerii.

Asamblarea și coacerea

Toarnă crema peste blatul de biscuiți și nivelează ușor suprafața.

Așază forma într-o tavă mai mare și toarnă apă clocotită în tavă, astfel încât nivelul acesteia să ajungă la aproximativ 2,5 centimetri pe exteriorul formei. Coacerea la bain-marie permite cheesecake-ului să se gătească lent și uniform, reducând riscul ca desertul să se usuce sau să se crape.

Coace cheesecake-ul la 165°C, până când marginile sunt ferme, iar centrul încă are o ușoară mișcare atunci când forma este scuturată delicat. Desertul va continua să se închege pe măsură ce se răcește.

Dacă suprafața începe să se rumenească prea mult înainte ca cheesecake-ul să fie gata, acoperă-l lejer cu folie de aluminiu și continuă coacerea.

Răcirea și refrigerarea

După coacere, lasă cheesecake-ul să se răcească în baia de apă timp de aproximativ 45 de minute. Răcirea treptată ajută la prevenirea apariției crăpăturilor pe suprafața desertului.

Scoate apoi forma din apă și transferă cheesecake-ul la frigider pentru cel puțin 8 ore, de preferat peste noapte. În acest interval, crema se va închega complet, iar aromele se vor combina.

Pentru felii cât mai uniforme, folosește un cuțit ascuțit trecut prin apă fierbinte și șters înainte de fiecare tăiere.

Cheesecake-ul poate fi pregătit cu până la două zile în avans și păstrat la frigider. De asemenea, desertul poate fi congelat pentru o perioadă de până la 3 luni.

Cum poți servi cheesecake-ul

Acest cheesecake este delicios și simplu, dar poate fi decorat cu ușurință pentru ocazii speciale. Îl poți servi cu fructe de pădure proaspete și sos de fructe de pădure, pentru un contrast dulce-acrișor și răcoritor, sau cu sos de caramel și frișcă, dacă îți dorești un desert mai bogat.