Compania aeriană nu a dezvăluit detaliile acordului încheiat cu Starlink, notează Reuters.

Anunțul Wizz Air vine în contextul în care SpaceX deschide o filă nouă, compania-mamă a Starlink, se pregătește să intre la bursă săptămâna aceasta. Anterior, rivalii low-cost, precum Ryanair și EasyJet au semnalat că oferirea serviciului Wi-Fi în zbor al Starlink vine cu provocări semnificative în ceea ce privește costurile.

Michael O'Leary, de la Ryanair, a estimat că utilizarea Starlink ar costa Ryanair până la 250 de milioane de dolari pe an, inclusiv combustibilul suplimentar.

„Începând din 2027, instalarea sistemelor va fi implementată treptat, iar timpul petrecut în zbor se va transforma din timp offline în timp online. Pasagerii vor putea beneficia de internet de mare viteză, fiabil și cu latență redusă la altitudini de peste 9.000 de metri. Toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt preconizate să fie echipate cu Starlink, oferind o experiență consecventă la bord, indiferent de rută sau destinație”, se arată în comunicatul companiei.

Între timp, Starlink, cel mai mare operator de sateliți, a semnat acorduri cu mai multe companii aeriene americane, inclusiv American Airlines, Southwest, United și Alaska. De asemenea, a încheiat parteneriate cu companii aeriene de cursă lungă, precum Singapore Airlines și Emirates.

În luna mai, Wizz Air a declarat că se așteaptă să atingă pragul de rentabilitate sau să înregistreze un profit ușor pozitiv pentru întregul an fiscal 2026, care s-a încheiat la 31 martie.

Wizz Air a raportat o creștere de 26% a numărului de pasageri în luna mai și a prognozat o creștere puternică a veniturilor pentru sezonul de vară, deoarece prețurile sale relativ mai mici au compensat incertitudinea consumatorilor legată de războiul din Iran.