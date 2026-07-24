Wi-Fi-ul gratuit din locurile publice nu este întotdeauna sigur. Un simplu gest îți poate pune conturile în pericol

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2317040951
Shutterstock

Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri vin cu riscuri serioase pentru propria securitate digitală, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

autor
Mihaela Ivăncică

"Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea reţele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informaţiile transmise necriptat. Fără măsuri de protecţie, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu uşurinţă. Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală", susţin specialiştii, într-o postare publicată, vineri, pe pagina de Facebook a DNSC, potrivit Agerpres.

În acest context, aceştia vin cu o serie de recomandări care vizează protejarea atunci când se foloseşte o reţea Wi-Fi publică: să se evite accesarea conturilor bancare sau transmiterea de date sensibile; să se activeze un VPN (reţea virtuală privată) pentru a cripta traficul; să se dezactiveze conectarea automată la reţelele Wi-Fi disponibile; să se folosească doar site-uri cu conexiune securizată (HTTPS); să se actualizeze constant sistemul de operare şi aplicaţiile de pe telefon/tabletă/laptop.

Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii

Sursa: Agerpres

Etichete: dnsc, wi-fi,

Articol recomandat de sport.ro
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin
Citește și...
Știri Actuale
Alertă DNSC: Un nou val de fraude prin SMS. Românii sunt păcăliți cu amenzi false de viteză

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi fraude prin SMS.
Știri Actuale
DNSC: Continuă frauda prin SMS, în care hackerii informează utilizatorii că au de plătit taxe sau amenzi restante

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra continuării campaniei frauduloase, cu mesaje SMS, prin care infractorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante.
Știri Actuale
DNSC: Ofertele de vacanță „de nerefuzat” pot fi capcane. La ce trebuie să fiți atenți când faceți rezervări

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis, duminică, un avertisment care vizează rezervările online de concedii. „Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie”, avertizează specialiştii.

Recomandări
Știri Actuale
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în județul Buzău. Precizările MApN: „Nu putem spune că aparține unui stat”

România a doborât pentru prima dată o dronă care a intrat pe teritoriul național. Un pilot român, de pe o aeronavă de luptă F16, a tras asupra aparatului de zbor, deasupra județului Buzău. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan. 

Știri Actuale
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii

Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi de procurorii DNA, fiind acuzaţi că ar fi luat mită.

Stiri externe
Secretarul general al ONU: Situaţia în Orientul Mijlociu a scăpat de sub control şi se află la marginea inimaginabilului

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns într-un punct critic, iar regiunea se află „la marginea inimaginabilului”, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în cadrul unei dezbateri desfășurate în Consiliul de Securitate al ONU.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Iulie 2026

51:02

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Daniel Pancu și-a făcut calculele după ce i-a pierdut pe Borza și Hromada. Soluția neașteptată pentru flancul stâng

Sport

Revenirea care entuziasmează Giuleștiul! Rapid speră la titlu cu fotbalistul de 2,5 milioane de euro