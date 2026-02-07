Cuplurile care nu au pus la punct încă toate detaliile pot merge la târgul de nunți din Capitală.

Sunt 185 de standuri care reprezintă restaurante, magazine de rochii, de verighete, aranjamente florale, toate serviciile necesare pentru a organiza o nuntă.

Sunt și reduceri, între 5 și 75%. Cele mai mari sunt la rochii de mireasă. O rochie costă între 1.200 de lei și 5.500 de euro.Pe lângă mirii care se căsătoresc anul acesta, aici sunt și miri care vor face nunta în 2027. Ei au mai mult timp pentru organizare așa că nu se grăbesc foarte tare. Cer oferte, le compară și pot alege ceea ce își doresc în liniște. Pentru cei care au nunta anul acesta și nu s-au organizat până acum, restaurantele nu mai au foarte multe date disponibile. Multe dintre ele fiind vineri sau duminică.