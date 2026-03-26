Evenimentul va avea loc pe 12 noiembrie 2026, la Face Convention Center, marcând un moment de referință pentru una dintre cele mai mari conferințe de creativitate aplicată în business de pe continent.

De la lansarea sa în 2017 până astăzi, Creativity4Better a evoluat de la un eveniment punctual la o tradiție anuală care a inspirat peste 20.000 de persoane și a adus pe scenă mai mult de 300 de speakeri de talie globală. Ceea ce a început ca o viziune îndrăzneață a devenit un reper al industriei creative europene, o platformă unde domenii precum marketing, comunicare, film, muzică, design, arhitectură, educație, sustenabilitate și modă se întâlnesc pentru a explora puterea creativității de a schimba lumea.

Povestea Creativity4Better începe în 2016, când Maria Predoiu, pe atunci Președinte IAA Romania, împreună cu Felix Tătaru, World President & Chair IAA Global, au lansat ideea ambițioasă de a găzdui în România o conferință globală dedicată creativității ca forță transformatoare, eveniment ce își propunea să promoveze România ca hub internațional pentru creativitate. Inițiativa a luat viață sub tema „Creativity Can Change The World", aducând în prim plan creativitatea nu doar ca talent artistic, ci ca o capacitate umană fundamentală de rezolvare a problemelor, cu empatie și curaj.

„Creativity4Better a pornit dintr-o convingere simplă: creativitatea este o resursă nelimitată a umanității ce poate fi activată pentru a transforma realitatea spre mai bine. Iar pentru noi, românii, creativitatea este un punct forte trans-generațional pe care am dorit să îl încurajăm pe plan local și să îl promovăm pe plan internațional. După zece ani, mă bucur să văd că ideea inițială a evoluat și a inspirat comunități să producă schimbări reale prin forța creativității umane ", declară Maria Predoiu, Președinte IAA România între 2016 – 2018, membru în Senatul IAA România.

Prima ediție, desfășurată la Opera Națională București, a fost un real succes, cu peste 1.500 de participanți, inspirați de mai mult de 30 de speakeri, printre care star speaker-ul Steve Wozniak, co-fondatorul Apple.

„Creativity4Better a demonstrat că România poate fi un punct de referință pe harta globală a creativității. Este un proiect care a crescut organic, prin idei relevante și conversații curajoase și care a pus creativitatea în dialog și cu oamenii din afară zonei de comunicare. Astfel, C4B a devenit referința globală pentru alte chaptere IAA. În urmatorii 10 ani cred că va continua sa fie un spațiu de creștere în care resursa creativității e pusă activ în folosul societății”, adaugă Felix Tătaru, World President & Chair, IAA Global, în perioada 2016 – 2018, membru în Senatul IAA România.

În timpul pandemiei, sub conducerea lui Valer Hancaș, Creativity4Better și-a demonstrat reziliența transformându-se în 2020 și 2021 în conferințe globale digitale, menținându-și misiunea de a inspira comunitatea de marketing și comunicare chiar și în cele mai dificile condiții. Apoi, tot sub conducerea lui, evenimentul și-a extins conceptul.

„Unele dintre cele mai valoroase lucruri la Creativity4Better este continuitatea și colaborarea. Nu a fost un moment izolat de entuziasm, ci un efort constant de a construi sens, de a aduce perspective diferite și de a menține creativitatea relevantă pentru societate. Dar, mai mult, am dorit să oferim dimensiunea socială și civică a creativității, capacitatea ei de a uni comunități și de a genera schimbare”, subliniează Valer Hancaș, Președinte IAA România în perioada 2018 – 2024, membru în Senatul IAA România.

Sub coordonarea Laurei Mihăilă, conferința a continuat să capete noi dimensiuni, integrând experiențe imersive și interactive. În 2025, recunoscând multiplele dimensiuni ale creativității, evenimentul și-a redefinit identitatea, urmând tema „Creativity Dimensions by Creativity4Better".

„Creativity4Better a evoluat odată cu lumea din jurul nostru. Astăzi, vorbim despre creativitate ca despre un ecosistem de idei, oameni și experiențe. Ediția aniversară este despre acest parcurs și despre curajul de a merge mai departe", remarcă Laura Mihăilă, Președinte IAA România, membru în Senatul IAA România.

De-a lungul celor nouă ediții, Creativity4Better a devenit mai mult decât o conferință, este o comunitate și o sursă de creativitate, viziune, curaj și colaborare. Evenimentul a reușit să aducă împreună voci din diverse industrii creative și a onorat, aproape în fiecare ediție, câte o personalitate românească care a depășit granițele țării, devenind o influență globală în domeniul creativității.

Ediția a 10-a din 2026 promite să fie o celebrare a acestui parcurs remarcabil, dar și un moment de reflecție asupra viitorului creativității. Detaliile complete despre temă, speakeri și locație vor fi anunțate în cursul anului.

Ajuns la a zecea ediție, Creativity4Better este rezultatul unei construcții colective. Partenerii acestui eveniment emblematic pentru comunicare sunt: presenting Partners - Kaufland, Raiffeisen; gold partners - Coca-Cola; partners - Mastercard, Dacia, Ploom, Footprints AI. Pe lângă ei, organizatorul mulțumește partenerilor media dar și celor care oferă sprijin cu servicii excepționale: Golin, Kubis, Skepsis, Starcom, OVEit.

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award - pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.