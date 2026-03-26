Dincolo de interpretările sportive, astrologia indică o perioadă dominată de energie, inițiativă și oportunitate.

Data de 26 martie are o semnificație aparte pentru această săptămână. Considerată ziua norocoasă a săptămânii, ea este susținută de prezența lui Jupiter – „marele benefic” – pe ascendentul României. În astrologie, Jupiter este asociat cu norocul, expansiunea și protecția, iar această poziționare sugerează un cadru favorabil pentru evenimente importante.

„Dacă Berbecul reprezintă startul, 26 martie poate fi considerată ziua norocoasă a săptămânii. Jupiter, marele benefic, este pe ascendentul României”, a spus Cristina Demetrescu, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV.

Per ansamblu, mesajul astrelor este unul de mobilizare și încredere. Energia Berbecului nu permite stagnarea, iar contextul astral indică o perioadă în care acțiunea rapidă și curajul pot face diferența. Într-un astfel de moment, speranța nu rămâne doar un concept, ci devine un impuls real spre rezultat.

Care e miza meciului Turcia – România

Naționala României dispută astăzi un meci decisiv în drumul spre Cupa Mondială din 2026, întâlnind Turcia în semifinala play-off-ului. Partida are loc pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul și începe la ora 19:00 (ora României).

Echipa pregătită de Mircea Lucescu se află în fața unui test major, într-un duel care poate deschide drumul către turneul final. O eventuală victorie ar trimite România în finala barajului, unde ar urma să întâlnească învingătoarea confruntării dintre Slovacia și Kosovo, programată pe 31 martie.

Înaintea partidei, selecționerul a subliniat importanța momentului și încrederea pe care o are în jucătorii săi. El a descris meciul ca fiind unul decisiv, într-o atmosferă specială, dar a remarcat și prezența limitată a suporterilor români în tribune, considerând că aceștia ar fi meritat o reprezentare mai numeroasă la un joc de asemenea importanță.

Horoscopul săptămânii

Săptămâna este marcată de o concentrare puternică de planete în zodia Berbecului, semnul care simbolizează începuturile și acțiunea. Această aglomerare astrală aduce o energie intensă, care poate agita lucrurile, dar în același timp împinge înainte orice proces. Indiferent de obstacole sau de situațiile neprevăzute care pot apărea, mesajul este unul clar: lucrurile nu stau pe loc, iar direcția este înainte.

Influențele actuale nu favorizează așteptarea sau ezitarea. Din contră, ideile se clarifică rapid, iar deciziile trebuie luate fără amânare. Este o perioadă în care apar soluții spontane, ca într-un veritabil proces de brainstorming, iar contextul îi avantajează pe cei care reacționează prompt. A ignora semnele sau a amâna acțiunea poate însemna pierderea unor oportunități importante.

Schimbarea vine și din ieșirea treptată a planetelor din zodia Peștilor, asociată cu confuzia, teama și incertitudinea. Intrarea în Berbec marchează o ruptură de această stare și deschide un nou ciclu, mai direct și mai concret. Accentul se mută de la introspecție la acțiune, de la îndoială la inițiativă.

